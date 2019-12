Immer wieder kommt es vor, dass Krankenhäuser und Kliniken Opfer von Hackerangriffen werden. Oft durch Ransomware-Angriffe, darüber haben wir bereits im Netzagenten gesprochen. Ziel ist es dann meist, das Krankenhaus zu erpressen und weniger an die Daten und Krankengeschichten der Patienten zu kommen. Denn wer an unsere Patientendaten kommen will, kann das einfacher haben. In den meisten Arztpraxen, Laboren oder Kliniken sind unsere Daten nicht gut gesichert. Auch anonymisierte Patientendaten können anscheinend doch recht leicht einem Profil oder einer Person zugeordnet werden. Das hat der Informatiker Pascal Berrang von der Uni Saarland in seiner Doktorarbeit herausgefunden. mehr...