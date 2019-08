Am Montag startet das neue Schuljahr - für rund 36.000 Kinder in Rheinland-Pfalz ist es ihr erster Schultag überhaupt. Alles neu - und das nicht nur für die Erstklässler, im Schuljahr 2019/20 stehen viele Neuerungen an.

Der Digitalpakt

Schulträger, also meist die Kommunen, können ab Ende September über ein Online-Portal Anträge für digitale Geräte und Lernsoftware einreichen. Aus dem Digitalpakt des Bundes mit den Ländern stehen Rheinland-Pfalz dafür 241 Millionen Euro zur Verfügung.

Programm "Mathe macht stark"

An 52 Grundschulen wird ab diesem Schuljahr das Programm "Mathe macht stark" praktiziert. Es geht darum, individuelle Schwierigkeiten beim Rechnen frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Im vergangenen Schuljahr wurde das in Schleswig-Holstein entwickelte Programm an zunächst 13 Grundschulen getestet. Es gibt bereits das Programm "Lesen macht stark".

Neue Ganztagsschulen

An fünf weiteren Grundschulen und einem Gymnasium wird die Ganztagsschule in Angebotsform eingerichtet. Damit gibt es dann insgesamt 634 Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz: 337 Grundschulen, 61 Förderschulen, 47 Integrierte Gesamtschulen, 46 Gymnasien mit neunjährigem Bildungsgang, 141 Realschulen plus und zwei Realschulen in privater Trägerschaft. Neun weitere Schulen erhielten auf Antrag die Option dafür und müssen bis zum 15. März 2020 die Mindestzahlen an verbindlichen Anmeldungen für das Ganztagsschulangebot im Schuljahr 2020/2021 nachweisen. In Grundschulen sind das mindestens 36, in weiterführenden Schulen 54 Anmeldungen. "Unsere Ganztagsschulen stehen für gleiche Chancen und stärken die Vereinbarkeit von Familie und Beruf", erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

"Keine(r) ohne Abschluss"

Bislang nahmen zehn Realschulen plus an dem Projekt "Keine(r) ohne Abschluss" (KoA) teil. Mit dem neuen Schuljahr kommen jetzt Realschulen in Altenkirchen, Mayen und Bingen neu dazu. Ab 1. August 2020 auch eine Realschule plus in Koblenz. Der Unterricht in diesen Klassen gehe gezielt auf die Bedürfnisse der Schüler ein, um diese zum Ziel der "Berufsreife" zu führen, erklärte Hubig. Wer nach neun Schuljahren den Abschluss nicht erreicht hat, kann diesen in einem besonderen 10. Schuljahr erwerben.

Zahl der Schulabbrecher in Rheinland-Pfalz sinkt

Das Statistische Landesamt sieht in dem KoA-Programm einen Grund dafür, dass die Zahl der Schulabgänger ohne Berufsreife von 2007 bis 2017 um 22 Prozent gesunken ist. Nach einer Studie der Caritas blieben 2017 knapp sieben Prozent der Schüler ohne Abschluss. Am höchsten war dieser Anteil in Ludwigshafen mit 14,7 Prozent, am niedrigsten im Kreis Ahrweiler mit 2,5 Prozent.

Neue Schwerpunkte in Berufsschulen

Etwa 115.800 junge Menschen werden im neuen Schuljahr auf neue Schwerpunkte und Fachrichtungen an Berufsschulen vorbereitet. Die BBS Mainz II und die Sophie-Scholl-Schule in Mainz werden um eine Berufsfachschule II für Ernährung und Hauswirtschaft, Sozialwesen, Gesundheit und Pflege erweitert.

Neue Schulen in Rheinland-Pfalz

Wegen gestiegener Schülerzahlen an den Grundschulen ist in Mainz eine weitere Integrierte Gesamtschule mit Ganztagsangebot und Ausrichtung als Schwerpunktschule geplant. Zum Schuljahr 2021/2022 soll es außerdem ein weiteres Gymnasium in Mainz geben.