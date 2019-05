per Mail teilen

Tief "Axel" wirbelt das Frühlings-Intermezzo durcheinander. Am Vormittag kommt die Sonne noch öfter zum Vorschein, dann entwickeln sich einige Schauer und teils kräftige Gewitter.

Im Tagesverlauf kann es immer wieder Schauer und örtliche Gewitter mit Starkregen geben. Vereinzelt und lokal eng begrenzt sind auch Unwetter durch heftigen Starkregen möglich. Die Höchsttemperaturen betragen 18 bis 21 Grad, in höhren Lagen 16 bis 18 Grad.

Auch in den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz auf teils heftige Gewitter und Regen einstellen. Der Grund sei feuchte Luft, die von Osten und Südosten nach Rheinland-Pfalz ziehe, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD).

Heftige Gewitter mit starken Böen

Am Sonntag regnete es vielerorts. Die Temperaturen erreichten maximal 22 Grad. Am Abend warnte der DWD in Rheinland-Pfalz vor schweren Gewittern mit Starkregen und stürmischen Böen.

Dauer 01:32 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Rheinland-Pfalz Wetter vom 19.05.2019 Rheinland-Pfalz Wetter vom 19.05.2019

DWD: Menschen durch vergangene Jahre verwöhnt

Der Eindruck vieler Menschen, dass es zuletzt kühler war als im Mai üblich, trügt laut DWD nicht. "Allerdings kann das immer mal passieren, wir hatten zuletzt ja auch die Eisheiligen", sagte Meteorologin Magdalena Bertelmann. Aus ihrer Sicht sind die Menschen durch die vergangenen Jahre verwöhnt, in denen der Mai ausgesprochen warm gewesen sei.