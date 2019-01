per Mail teilen

Wer in rheinland-pfälzischen Städten bei klarem Himmel Sterne entdecken möchte, kennt das Problem: Es sind kaum welche zu sehen. Verantwortlich sind unzählige Lichter von Häusern, Laternen und Industrie.

Laut Umweltministerium produzieren Rheinland-Pfälzer zu viel Licht in den Städten, aber auch in den ländlichen Regionen, häufig weit über den notwendigen und sinnvollen Bedarf. Das verursacht nicht nur unnötige Kosten, sondern schadet auch angelockten nachtaktiven Insekten, die millionenfach an den Lampen sterben. Fehlende Bestäubungen sind die Folgen. Aber auch Zugvögel werden durch das Licht abgelenkt, andere Vögel werden plötzlich nachtaktiv und zudem das natürliche Wachstum vieler Pflanzen gestört.

Die lichtdurchfluteten Straßen sorgen gewissermaßen für eine Art künstliche Beleuchtung des Himmels. Experten sprechen hierbei von Lichtverschmutzung.

Helle BASF, dunkler Pfälzerwald

In der Pfalz treffen zwei Extreme aufeinander. Die BASF in Ludwigshafen ist so groß wie eine Kleinstadt - und Tag und Nacht hell erleuchtet. Während zugezogene Anwohner sich an das Licht gewöhnen müssen, sind BASF-Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen auf die starke Beleuchtung der Chemieanlage angewiesen.

… ohne Rollos würde es abends nicht gehen. Eine Anwohnerin, die genau auf das BASF-Werk blickt

Anders sieht es im Pfälzerwald aus. Dort findet man laut Forschern noch eine sogenannte natürliche Dunkelheit. Doch geht es nach ihnen, könnte es im Pfälzerwald ruhig noch dunkler sein. Dafür setzt sich zum Beispiel Sarah Köngeter Projektleiterin des "Sternpark Pfälzerwald" ein. "Ziel ist es, die Lichtverschmutzung in Kommunen im Pfälzerwald zu reduzieren. Fledermäuse, Zugvögel, die sind alle durch Licht beeinträchtigt", so Köngeter. "Und im Endeffekt soll auch die Regionalentwicklung angekurbelt werden, in dem man den Astrotourismus fördert." Denn der Pfälzerwald sei ein beliebter Ort für Sternenliebhaber.

LED soll Lichtverschmutzung reduzieren

Immer mehr Kommunen setzen auf die effiziente, umwelt- und klimafreundliche LED-Beleuchtung. Von den rund 2.300 Städten und Gemeinden im Land haben nach Schätzungen etwa 500 Städte und Gemeinden teilweise oder vollständig auf die LED-Technologie umgestellt. Laut Umweltministerium ziehen die LED-Leuchten bis zu 83 Prozent weniger Insekten an und leisten daher einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. In vielen Fällen könne auf eine Gebäudeanstrahlung verzichtet werden, sodass kein Licht in den Himmel gestrahlt wird.

Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen hat in acht Ortsgemeinden 1.050 Quecksilberdampf-Hochdrucklampen durch effiziente LED-Leuchten schrittweise ausgetauscht. Die Energiekosten betragen vor dem Austausch der Leuchten 100.740 Euro pro Jahr. Nach der Umrüstung kann die Verbandsgemeinde bei einem gleichbleibenden Strompreis jährlich 75 Prozent der Energiekosten einsparen und gleichzeitig zur Erhaltung der Tierwelt beitragen.