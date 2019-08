Immer größer, lauter und gewaltiger sollten die Explosionen sein. Im Internet entstand ein regelrechter Wettbewerb mit Sprengstoffen - für jeden frei zugänglich. Dem setzte die Polizei nun ein Ende.

Bei einer Cybercrime-Razzia in neun Bundesländern, darunter auch in Rheinland-Pfalz, sowie in Litauen und Kroatien stellten die Ermittler große Mengen an Sprengstoff, Waffen und Drogen sicher. Bei den Durchsuchungen waren rund 1.000 Polizisten im Einsatz. Der Einsatz habe am Dienstagmorgen um 4.30 Uhr begonnen.

Anleitungen nicht im Darknet versteckt

Die Polizei legte bei dem internationalen Großeinsatz die frei im Internet zugängliche Sprengstoff-Plattform "xplosives.net" still. Seit Spetember vergangenen Jahres liefen die Ermittlungen. Auf der Plattform seien Anleitungen zum Bau von Kriegswaffen und Bomben sowie zur Herstellung von Sprengstoff zu finden gewesen - nicht im Darknet versteckt, sondern frei abrufbar, ohne besondere technischen Vorkenntnisse. Der Server und zahlreiche Datenträger seien beschlagnahmt worden, teilte die für die Aktion zuständige Polizei in Göttingen/Niedersachsen am Dienstag mit.

"Monsterbombe" wäre möglich gewesen

22 Verdächtige nahmen die Ermittler ins Visier. Bei allen Beschuldigten handelt es sich um deutsche Männer, im Alter von 17 bis 55 Jahren. Die Ermittlungen laufen unter anderem wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. Allein an einem Objekt sei genug Material für eine Bombe mit 30 Kilogramm Sprengstoff gefunden worden, sagte Kriminaldirektor Mathias Schroweg von der Polizei Göttingen. Die Entschärfer vor Ort sprachen laut Polizei von einer "Monsterbombe".

Plattform seit 2006 online

Die Plattform war nach bisherigem Erkenntnisstand seit dem Jahr 2006 online. Im vergangenen Jahr gab es rund 360 aktive Mitglieder. Hinweise auf ein politisches Motiv liegen bisher nicht vor. Eher sei von einer Wettbewerbssituation auszugehen: "Das waren fast Meisterschaften, die dort ausgespielt worden sind." Der Zugriff vom Dienstag verdeutliche, dass die Polizei in der Lage sei, Täter "aus der vermeintlichen Anonymität des Internets herauszuholen", erklärte Schroweg.