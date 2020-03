Das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz hat bestätigt: Es gibt den ersten Coronavirus-Fall in Rheinland- Pfalz. In Idar- Oberstein hat die Polizei einen Zug angehalten - auch im Zusammenhang mit Corona. Dazu werden weitere Fälle in den Nachbarländern Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gemeldet.