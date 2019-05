2018 war das Jahr der Dürre und Hitze. Der finanzielle Schaden der hiesigen Landwirtschaft lag bei 180 Millionen Euro. Jetzt will Rheinland-Pfalz für Landwirte Senkungen bei Dürreversicherungen erreichen.

Über den Bundesrat will Rheinland-Pfalz eine Steuersenkung bei den Versicherungen erreichen und so die Landwirte entlasten. Der Ministerrat habe eine entsprechende Bundesratsentschließung verabschiedet, teilte das Landwirtschaftsministerium in Mainz am Dienstag mit.

Bei Dürreversicherungen liegt der Steuersatz bei 19 Prozent. Bei Absicherungen gegen andere extreme Wetterlagen wie Hagel, Starkregen oder Sturm werden nur 0,03 Prozent fällig. Das Land wolle die Angleichung an diesen niedrigeren Steuersatz erreichen, erklärte das Ministerium.

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd begrüßte die Bundesratsentschließung. Eine niedrigere Steuer sei leicht umsetzbar und könne helfen, flächendeckend Dürreversicherungen einzuführen.

Traktorfahrten auch an Feiertagen

Das Ministerium wies außerdem auf die Fahrerlaubnis für landwirtschaftliche Transporte in der kommenden Erntezeit hin. Ab Mitte Juni bis Mitte November seien Transporte für Getreide, Mais, Ölsaaten und Trauben auch an Sonn- und Feiertagen erlaubt. Je nach Erzeugnis gilt die Ausnahmeregelung für einen anderen Zeitraum. Im Falle von beispielsweise Getreide und Raps greift sie den Angaben zufolge vom 16. Juni bis zum 25. August.