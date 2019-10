per Mail teilen

Die Großstädte in Rheinland-Pfalz sind im bundesweiten Vergleich unterdurchschnittlich gut digitalisiert. Das ist das Ergebnis einer Studie des Branchenverbandes Bitkom. Spitzenreiter im Land ist Trier.

Im Vergleich aller 81 deutschen Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern landete die Stadt an der Mosel beim sogenannten Smart City Index auf Platz 41. Auf Platz 58 folgte die Landeshauptstadt Mainz, gefolgt von Ludwigshafen auf Platz 59. Koblenz erreichte im Digitalranking Platz 71.

Die Studie untersuchte die Digitalisierung der Städte in fünf Bereichen: Verwaltung, IT- und Telekommunikations-Infrastruktur, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft.

Schlechte Ergebnisse bei Mobilität

Geprüft wurden dabei insgesamt 35 Indikatoren. Dazu gehörte unter anderem, ob die Stadt einen Online-Service für Bürger hat, über Sharing-Angebote für Mobilität und emissionsarme Busse verfügt, schnelles Internet und öffentliches WLAN anbietet oder Coworking Spaces bereithält.

Trier und Ludwigshafen erzielten dabei ihre stärksten Ergebnisse im Bereich der Verwaltung. Mainz und Koblenz bei der IT- und Telekommunikations-Infrastruktur. Im Bereich "Mobilität" sind alle Kommunen aus Rheinland-Pfalz unter dem Bundesschnitt.

Jährliche Erhebung geplant

Der Smart City Index wurde 2019 erstmals veröffentlicht. In der Gesamtwertung schnitten Hamburg, Karlsruhe und Stuttgart am besten ab. Nach Angaben von Bitkom erfasst der Index zum ersten Mal systematisch, wie es um die Digitalisierung in deutschen Großstädten steht. Die Studie soll ab jetzt jährlich wiederholt werden.