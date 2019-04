Ärzte an 20 Standorten kommunaler Kliniken in Rheinland-Pfalz sind am Mittwochmorgen in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt.

Landesweit könnten sich etwa 200 Ärzte bis zum Ende der ganztägigen Aktionen beteiligten, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Marburger Bund. Die Patientenversorgung sei dennoch gesichert.

Dauer 00:23 min Mediziner demonstrieren in Ludwigshafen Mit Trillerpfeifen und Transparenten: Vor dem Klinikum in Ludwigshafen haben Ärzte für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert.

In Rheinland-Pfalz sind unter anderem Kliniken in Pirmasens, Kaiserslautern und Koblenz betroffen. Die Ärzte der Krankenhäuser beteiligen sich an der bundesweiten, ganztägigen Aktion, zu der die Ärztegewerkschaft Marburger Bund aufgerufen hat. Am Mittag ist eine zentrale Kundgebung in Frankfurt geplant.

Dauer 00:31 min 20 Krankenhausstandorte in RP betroffen In rund 20 Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz streiken heute die Ärzte. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt.

Alle Kliniken haben nach eigenen Angaben sogenannte Notdienstvereinbarungen mit der Ärztegewerkschaft getroffen. Damit wird die Grund- und Notversorgung der Patienten sichergestellt. Geplante Operationen und Untersuchungen wurden gegebenenfalls verschoben.

Der Marburger Bund will mit dem Wanrstreik Druck in die festgefahrenenTarifverhandlungen für die kommunalen Krankenhäuser bringen. "Immer mehr Ärzte in Krankenhäusern reduzieren selber ihre Arbeitszeit und wechseln in die Teilzeitbeschäftigung, weil sie die enorm gestiegene Arbeitsbelastung bei einer Vollzeittätigkeit nicht mehr ertragen können", teilt der Verband mit. Aktuell sei sogar mehr als jeder vierte Klinikarzt teilzeitbeschäftigt.

Das fordert der Marburger Bund

Um das zu ändern, fordert die Ärztegewerkschaft fünf Prozent mehr Geld bezogen auf ein Jahr sowie eine Garantie für mindestens zwei freie Wochenenden im Monat. Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber (VKA) hat dem Marburger Bund nach eigenen Angaben bislang eine Erhöhung der Tarifentgelte um 5,3 Prozent in zwei Schritten vorgeschlagen - zunächst 2019 ein Plus von 2,8 Prozent und 2020 dann nochmals 2,5 Prozent bei einer Tarifvertragslaufzeit von 30 Monaten.