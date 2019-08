Über 300 Bewerbungen hat die Bundespolizei Bad Bergzabern für ihre sogenannte "Panther Challenge" erhalten. Die ist ein Praktikum der besonderen Art. Und mit dringendem Hintergrund: die Bundespolizei braucht Nachwuchs.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz und gespannt auf die 'Panther Challenge'", sagt Daniela Kretzschmar von der Bundespolizei Bad Bergzabern im Gespräch mit dem SWR. Drei Tage müssen die 99 Teilnehmer dabei Teamgeist, Intelligenz und Fitness unter Beweis stellen und "dabei an ihre Grenzen gehen", so Kretzschmar.

Dauer 0:38 min Schülercamp soll Arbeit der Bundespolizei näher bringen Schülercamp soll Arbeit der Bundespolizei näher bringen

Wie im echten Polizeialltag sollen Einsatz-Szenarien wie etwa Demonstrationen geprobt werden. "Wie fit muss ein Bundespolizist sein, welche Aufgaben kommen bei der Bundespolizei auf mich zu, wie schwer ist die Uniform und bin ich überhaupt teamfähig? Diese Fragen sollen sich die Bewerber am Ende selbst beantworten können", sagt Kretzschmar. Wer sich bewährt, kann bei der Bundespolizei eine Ausbildung beginnen.

Kriterien für eine Bewerbung bei der Bundespolizei zwischen 14 und 20 Jahre alt

mindestens die mittlere Reife

kerngesund und fit

teamfähig und willensstark

Bundespolizei will vor Ort präsenter sein

Die Diskussion um mehr Personal bei der Bundespolizei ist gerade in diesem Tagen besonders aktuell. Nach den tödlichen Angriffen an den Bahnhöfen von Frankfurt und Voerde hatte der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, angekündigt, das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken zu wollen. Gelingen soll das mit mehr Präsenz an großen Bahnhöfen.

Die Grünen halten die Ankündigung für unrealistisch. "Die Personalsituation bei der Bundespolizei ist trotz höherer Einstellungszahlen sehr angespannt", sagte die grüne Innenpolitikerin Irene Mihalic kürzlich im Interview mit der Funke Mediengruppe. "Daher muss man sich schon fragen, wo das zusätzliche Personal für mehr Präsenz an den Bahnhöfen eigentlich herkommen soll."

Bei der Panther Challenge ist voller Einsatz gefragt Bundespolizei

Neue Wege der Rekrutierung

Unter anderem mit Werbung sollen die potenziellen neuen Bundespolizisten angelockt werden. So will die Bundespolizei Bad Bergzabern neben der Nachwuchsgewinnung mit der "Panther Challenge" auch erreichen, einen positiven Eindruck bei Teilnehmern und Zuschauern zu hinterlassen. Die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland und der steigende Bedarf an Bundespolizisten mache neue Wege der Rekrutierung notwendig, so Kretzschmar.

Zudem will die Behörde die "Panther Challenge" dazu nutzen, mit anderen Partnern in Kontakt zu kommen. Dazu gehörten unter anderem das DRK, THW, die Feuerwehr und viele mehr.

"Das sind Einsatzkräfte und Kollegen mit denen wir im Alltag immer mehr zutun haben", sagt Kretzschmar. "Wir wollen zeigen, wer wir sind und was wir tun." Die "Panther Challenge" in Bad Bergzabern ist die abschließende von vier Veranstaltungen 2019 der Bundespolizei. Zuvor fand sie in Ratzeburg, Deggendorf und Blumberg statt.