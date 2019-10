Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat in Heilbronn den Bundesehrenpreis für Wein und Sekt vergeben. Dabei haben rheinland-pfälzische Weingüter in allen Kategorien Spitzenplätze belegt.

Die Winzer wurden am Abend bei einer feierlichen Preisverleihung geehrt. Höchster Preisträger aus Rheinland-Pfalz in der Kategorie Wein ist das Weingut Bärenhof, Helmut Bähr & Sohn aus Bad Dürkheim in der Pfalz. Der Betrieb erhielt den Bundesehrenpreis in Silber. Der bronzene Ehrenpreis ging an gleich sieben Winzer aus dem Land.

Top-Plätze bei Sekt und im Nachwuchsbereich

In der Kategorie Sekt gewann ein rheinland-pfälzischer Betrieb sogar die höchste Auszeichnung in Gold - das Wein- und Sektgut St. Nikolaushof aus Gau-Algesheim in Rheinhessen. Neben etablierten Betrieben wurden auch Nachwuchswinzer prämiert: Bester Jungwinzer in diesem Jahr ist Sebastian Erbeldinger vom Weingut Bastianshauser Hof in Bechtheim-West (Rheinhessen). Auf Platz zwei landete Victoria Lergenmüller vom Weingut St. Annaberg, Burrweiler (Pfalz).

Land auch in DLG-Rangliste vorn

Im Ranking der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) belegen rheinland-pfälzische Betriebe in diesem Jahr ebenfalls Spitzenplätze: In der Kategorie Wein rangiert das Weingut August Ziegler aus Maikammer in der Pfalz ganz vorn. Auch auf den folgenden vier Rängen stehen Rheinland-Pfälzer. In der Kategorie Sekt wurde der Betrieb St. Laurentius aus Leiwen (Mosel) zum besten Erzeuger gekürt. Auf Platz zwei und drei folgen ebenfalls Winzer aus dem Land.