per Mail teilen

Ist die autofreie Stadt eine Verheißung oder eine Bedrohung? Eine Online-Umfrage des Verkehrsministeriums hat ergeben, dass Stadtbewohner und Menschen vom Land diese Frage ganz unterschiedlich beantworten.

Dauer 2:08 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Unterschiede bei Alltagsmobilität in Rheinland-Pfalz Wie sollte die Mobilität der Zukunft aussehen? Das wollte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit einer Mobilitätsumfrage herausfinden. Mehr als 7.000 Rheinland- Pfälzer haben mitgemacht. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

Im ländlichen Raum ist das Auto laut Studie Verkehrsmittel Nummer Eins, in der Stadt wünschen sich die Bewohner weniger Autos auf den Straßen. "Wir müssen aufpassen, dass Stadt und Land nicht auseinanderfallen", sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch bei der Präsentation der Ergebnisse zum "Mobilitätskonsens 2021" in Mainz.

Konsens finden zwischen Stadt und Land

Man brauche einen Konsens zwischen den Städten und ihrem Umland. "Wer die Städte vom Verkehr entlasten möchte, muss den Menschen im Umland ein Angebot machen, wie sie dennoch Arbeit, Einkauf oder Theaterbesuch in der Stadt realisieren können."

Die Städter befürworten auch stärker längere Rotphasen für Autos zugunsten von Fußgängern und Radfahrern. Für die Befragten aus den ländlichen Räumen sei der Verzicht auf individuelle Mobilität dagegen kaum vorstellbar. "Dementsprechend sehen die Menschen weniger Parkplätze und längere Rotphasen von Ampeln skeptisch“, sagte der Minister.

Nahverkehrsgesetz und Gutachten zur Tarifstruktur

Die Umfrage zeige außerdem, dass sich die Rheinland-Pfälzer insbesondere in den Städten mehr und bessere Radwege sowie Rad-Stellplätze wünschten. Das Land stelle für Radwege und Park-&-Ride-Anlagen mehr Fördermittel bereit als abgerufen werden. Die Unterstützung und Beratung der Kommunen solle deshalb verstärkt werden, so Wissing.

In Städten wie in Kreisen sind die Teilnehmer der Umfrage unzufrieden mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dazu gehören unter anderem der Wunsch nach mehr Verbindungen und mehr Pünktlichkeit. Wissing sagte, das Land sei bereit, mehr Geld für den ÖPNV auszugeben. Als nächstes solle ein Gutachten klären, wie sich das unübersichtliche Tarifangebot des ÖPNV im Land verbessern lässt. Es soll gemeinsam mit den Verkehrsverbünden in Auftrag gegeben werden.

Die Ergebnisse der Umfrage würden in künftige Planungen einfließen, so Wissing weiter. Er kündigte neben dem Gutachten auch ein neues Nahverkehrsgesetz an.

Kritik von CDU und Pro Bahn

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Helmut Martin kritisierte, dass die Landesregierung beim Thema Nahverkehrsgesetz viel zu lange abgewartet habe. Das Nahverkehrsgesetz hätte, so Martin, schon zu Beginn der Legislaturperode überarbeitet werden sollen. Bisher liege noch nicht einmal ein Referentenentwurf vor.

Aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn brachte die Umfrage wenig neue Erkenntnisse. Es sei das herausgekommen, was jeder gewusst habe, sagte der Landesvorsitzende Martin Mendel dem SWR. Man habe mit der Umfrage ein Jahr Zeit in der Erneuerung der Mobilität verloren.

Rund 7.100 Menschen hatten von Februar bis August 2019 an der Online-Umfrage teilgenommen. Dabei wurden 79 Fragen zum Thema Mobilität gestellt, außerdem konnte man eigene Vorstellungen und Wünsche aufschreiben. Es ging unter anderem darum, welche Verkehrsmittel genutzt werden, welche Verkehrsmittel die Leute zu nutzen bereit sind und welche Angebote sie sich vorstellen könnten.