Das "Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen" will, dass Kommunen öffentliche Baugrundstücke nicht mehr nach dem Höchstgebot verkaufen. Stattdessen sollen andere Kriterien gelten.

Das Land Rheinland-Pfalz hat sich gemeinsam mit der Architektenkammer und den kommunalen Spitzenverbänden für mehr sogenannte Konzeptvergaben bei Wohnungsbauprojekten ausgesprochen. Das bedeutet, dass nicht unbedingt der meistbietende Interessent den Zuschlag erhält, sondern die Vergabe auch an andere Kriterien geknüpft wird.

Sozialer Wohnungsbau, Klimaschutz, Barrierefreiheit

Das kann etwa ein bestimmter Anteil an sozialem Wohnungsbau, Klimaschutzvorgaben oder Barrierefreiheit sein. Es gelte, Vergaberecht einzuhalten und städtebaulich möglichst wertvolle Ergebnisse zu erzielen, sagte der Vorsitzende des Städtetages, der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU), am Montag nach einem Treffen des "Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen Rheinland-Pfalz" in Mainz.

Der Präsident der Architektenkammer im Land, Gerold Reker, sagte, wünschenswert sei in neuen Wohnquartieren beispielsweise ein Mix aus sozialen Milieus und Altersgruppen. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass der Markt allein nicht alle Probleme löse.

Nicht nur "Dollar-Zeichen" entscheidend

Es dürften nicht nur "die Dollar-Zeichen" entscheidend sein, sagte Hirsch. Eine Konzeptvergabe brauche mehr Zeit und bedeute mehr Aufwand für die Verwaltung. Eine feste Liste mit zulässigen Kriterien soll es laut Bauministerin Doris Ahnen (SPD) zufolge aber nicht geben. Eine neue Broschüre soll Kommunen als Orientierungshilfe dienen.