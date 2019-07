Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant nach SWR-Informationen, sich stärker als bisher an den Kosten für den Nahverkehr zu beteiligen. Aktuell übernehmen die Städte und Kreise die meisten Kosten.

Viele Kommunen sind hoch verschuldet. Das führt nach Einschätzungen von Bürgermeistern und Landräten in der Praxis oft dazu, dass sich reiche Kommunen einen umfangreichen öffentlichen Nahverkehr leisten, verschuldete dagegen müssten im Zweifel Buslinien streichen.

Brief aus Ministerium weckt Hoffnungen

Das Land scheint nun aber dazu bereit, das entsprechende Nahverkehrsgesetz zu ändern und stärker in die Finanzierung einzusteigen. Das geht aus einem Brief des Wirtschaftsministeriums an die Städte und Kreise hervor, der dem SWR vorliegt. Die Details zur Gesetzesänderung lässt das Land in dem Brief an die Kommunen aber offen.

Bis jetzt ist der Nahverkehr in Rheinland-Pfalz laut Gesetz eine freie Selbstverwaltungsaufgabe der Kommunen, also ein freiwilliges Angebot. Der Nahverkehr steht damit auf einer Stufe mit Angeboten wie beispielsweise Theater, Bücherei oder Schwimmbad. Also Angebote, die die eine Kommune nicht unbedingt haben muss, aber haben kann - sofern sie das Geld dazu hat.

Nahverkehr bald Pflichtaufgabe?

Und genau darin liegt das Problem: Viele Städte und Kreise haben teils hohe Schulden. Sie stehen unter der Kontrolle der Kommunalaufsicht, die den Rotstift als erstes bei den freiwilligen Angeboten ansetzt und damit auch beim Nahverkehr. Wünsche wie mehr Buslinien, eine engere Taktung, günstigere Fahrpreise scheitern nach Angaben von Bürgermeistern und Landräten dann oft am Veto der Kommunalaufsicht.

Der Städtetag fordert deshalb seit Jahren, einen Nahverkehr, der nicht von der Kassenlage der Kommunen abhängt. Dazu müsste das Nahverkehrsgesetz geändert werden. Dort müsste der Nahverkehr von der freiwilligen Aufgabe der Kommunen zur Pflichtaufgabe der Kommunen gemacht werden.

Dahinter steht die Hoffnung: Wenn das Land die Kommunen durch eine Gesetzesänderung dazu verpflichtet, den öffentlichen Nahverkehr anzubieten, also eine Deklarierung zur Pflichtaufgabe, dann muss es den Kommunen auch das nötige Geld dazu geben. Getreu dem Motto: Wer bestellt, der bezahlt.

Kommunen sehen Kurswechsel beim Land

Bisher hieß es dazu von der Landesregierung immer, es werde überlegt, den Nahverkehr zur Pflichtaufgabe zu machen. In dem Brief an die Städte und Kreise spricht das Ministerium erstmals von konkreten Plänen, den Nahverkehr stufenweise zur Pflichtaufgabe zu erklären. Wie das genau aussehen soll, geht aus dem Schreiben nicht hervor.

Ob das Land tatsächlich alle Kosten des Nahverkehrs übernimmt, ist ebenfalls unklar. Dennoch ist bei den Kommunen von einem bemerkenswerten Kurswechsel des Landes die Rede.