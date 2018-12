per Mail teilen

Bundesagrarministerin Klöckner fordert weiter, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Wie mehrere Zeitungen schreiben, hat Klöckner einen Brief an Umweltministerin Schulze geschrieben.

In einem Brandbrief an Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ermahnt Julia Klöckner (CDU) ihre Ressortkollegin, alle rechtlichen Möglichkeiten zur Reduzierung des Wolfsbestandes auszuschöpfen, die das internationale und europäische Artenschutzrecht bereithält. Der Brief liegt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) vor.

Fordert mehr Abschüsse: Bundesagraministerin Julia Klöckner picture-alliance / dpa

"Mehr als 600 Wölfe"

"Der Wolfsbestand unterliegt einer hohen Populationsdynamik und wächst um ca. 25 bis 30 Prozent pro Jahr, verdoppelt sich also alle drei bis vier Jahre", heißt es darin. Weiter schreibt Klöckner, mittlerweile gebe es bundesweit "mehr als 600 Wölfe". "Die Wolfsübergriffe auf Nutztiere haben entsprechend zugenommen, bereits 2016 wurden mehr als 1.000 Risse gezählt", so Klöckner.

Die Umweltministerin hatte zwar schon zugesagt, das Bundesnaturschutzgesetz so zu ändern, dass der Abschuss besonders auffälliger, einzelner Wölfe zum Schutz der Landwirte erleichtert wird. "Aus meiner Sicht reicht diese Änderung aber nicht aus", schreibt Klöckner. Zusätzlich müsse das Gesetz an anderer Stelle so geändert werden, dass künftig eine regelmäßige "gemäßigte Bestandsregulierung" möglich werde, die mehr als nur einzelne Abschüsse ermöglichen würde.

Keine Jagd in Rheinland-Pfalz

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hatte zuletzt im März erklärt, dass im Land keine Wölfe gejagt würden. Die Zahl der Tiere sei zu gering.