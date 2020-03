Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz steigt. Veranstaltungen werden abgesagt, Schulen vorsorglich geschlossen. Aktuelle Entwicklungen hier im Überblick.

Dienstag (10. März)

+++ Coronavirus-Fall im Rhein-Hunsrück-Kreis +++

Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Nach Angaben einer Kreissprecherin handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann aus dem Hunsrück, der vor kurzem aus einem Italienurlaub zurückgekehrt sei. Der Mann zeige derzeit nur geringfügige Symptome der Corona-Erkrankung und habe einen stabilen Allgemeinzustand, so die Sprecherin.

Der Coronavirus-Fall im Rhein-Hunsrück-Kreis, sowie zwei Fälle im Landkreis Vulkaneifel und ein Fall im Landkreis Bad Kreuznach wurden bis Dienstagabend ausschließlich von den jeweiligen Kreisverwaltungen gemeldet. Das rheinland-pfälzische Sozialministerium hat die Fälle noch nicht in der Gesamtzahl aller Erkrankten im Land gelistet.

+++ Dreyer sagt wegen Coronakrise Bürgerempfang ab +++

Wegen der Coronavirus-Epidemie hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ihren für Samstag geplanten Bürgerempfang in der Staatskanzlei abgesagt. Sie äußerte Bedauern über diesen Schritt und nannte als neuen Termin den 5. September.

+++ Wissing spricht mit Unternehmern über Coronavirus-Folgen +++

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) ist heute mit Unternehmern und Verbandsvertretern zusammengekommen, um über die Auswirkungen der Coronavirus-Infektionen zu sprechen. "Es besteht kein Grund zur Panik, wir sollten aber auch nicht einfach zusehen, dass die Verunsicherung im Zusammenhang mit den Corona-Infektionen auf die Wirtschaft und damit auf die Arbeitsplätze durchschlägt", sagte Minister.

+++ Bundesligaspiel 1. FC Köln gegen Mainz 05 ohne Zuschauer +++

Das Bundesliga-Spiel des FSV Mainz 05 beim 1. FC Köln wird wegen des Coronavirus am Wochenende ohne Zuschauer ausgetragen. Dies teilte der Fußballclub aus Köln mit.

+++ Neue Infektionen in Rheinland-Pfalz +++

Die Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt auf 25. Bei den am Dienstag vom Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz bestätigten Fällen handelt es sich um eine erkrankte Person im Landkreis Bernkastel-Wittlich, eine weitere Person im Landkreis Mayen-Koblenz und eine weitere Person in Neuwied.

Derweil melden auch der Rhein-Hunsrück-Kreis, der Landkreis Vulkaneifel und der Landkreis Bad Kreuznach erste Infektionen. Das rheinland-pfälzische Sozialministerium hat die Fälle aber noch nicht in der Gesamtzahl aller Erkrankten im Land gelistet.

Bei einem Mann aus Langenlonsheim im Kreis Bad Kreuznach weisen auch seine Ehefrau und sein Sohn Symptome der Krankheit auf. Bei ihnen steht das Ergebnis aber noch aus. Weil der Sohn das Gymnasium am Römerkastell besucht, werde dieses vorsorglich geschlossen bleiben, so die Kreisverwaltung. Gleiches gelte für die benachbarte IGS Sophie-Sondhelm.

+++ Drive-in-Labor in Trier +++

Seit heute können sich Patienten in Trier in einem sogenannten Drive-In-Labor auf den Corona Virus untersuchen lassen. Ein Trierer Großlabor nimmt den Abstrich in seiner Tiefgarage beim Klinikum Mutterhaus. Patienten, die Symptome zeigen und aus einem Risikogebiet kommen oder mit einem infizierten Menschen Kontakt hatten, können sich von ihrem Arzt dorthin überweisen lassen. Dieser faxt die Überweisung zum Krankenhaus. Die Patienten kommen so mit niemandem im Kontakt.

+++ Land empfiehlt Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern in geschlossenen Räumen +++

Die rheinland-pfälzische Landesregierung empfiehlt, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern in geschlossenen Räumen abzusagen. Ministerpräsidentin Dreyer sagte dem SWR, die Empfehlung gelte bis Ende April. Die 1.000 seien allerdings keine starre Grenze.

Die Stadt Ludwigshafen untersagt nun bereits bis auf Weiteres Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1.000 erwarteten Teilnehmern. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Für alle anderen Veranstaltungen gelte, dass die Organisatoren sicherstellen und bestätigten müssten, die Veranstaltungen nach den Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts durchzuführen.

+++ Ryanair streicht Flüge von und nach Italien - Flughafen Hahn im Hunsrück betroffen +++

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair streicht ab Freitag alle internationalen Flüge von und nach Italien – und zwar vorläufig bis zum 8. April. Der Grund sei die Corona-Krise in Italien, teilte Ryanair mit. Von der Entscheidung ist auch der Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz betroffen, Ryanair bietet von hier aus normalerweise diverse Italienverbindungen an.

+++ Spitzengespräch des Wirtschaftsministerium +++

Die Bundesländer sind nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stark betroffen von der Ausbreitung des Coronavirus. Das sagt er nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den 16 Bundesländern. Laut Altmaier stehen mehrere Milliarden Euro zur Verfügung, um die ökonomischen Folgen abzufedern. Die Ausbreitung des Virus bereitet auch der rheinland-pfälzischen Wirtschaft Sorgen. In Mainz findet am Nachmittag ein Spitzengespräch des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums mit Wirtschaftsvertretern statt.

+++ Alle Bundesländer nun vom Virus betroffen +++

Vom Coronavirus-Ausbruch sind nun alle Bundesländer betroffen - auch Sachsen-Anhalt. Am Vormittag meldeten die Behörden hier vier Fälle. Am Morgen hatte das Sozialministerium in Magdeburg bestätigt, dass das Virus bei einem Mann aus Halle nachgewiesen wurde. Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Magdeburg muss ohne Zuschauer oder zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Es war für Samstag geplant. Der FCK stoppt zudem den Vorverkauf für alle weiteren Partien.

Insgesamt geht das Robert-Koch-Institut (RKI) nun von bundesweit gut 1.140 Erkrankten aus. Zwei Menschen sind an den Folgen der Ansteckung mit dem Virus gestorben. Der Chef des RKI forderte die Krankenhäuser auf, sich auf eine größere Zahl schwer erkrankter Patienten vorzubereiten.

+++ Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) länger geschlossen +++

Das Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach bleibt wegen des Coronavirus länger geschlossen als bisher geplant. Wie der Kreis Mayen-Koblenz mitteilt, öffnet die Schule bis zum 20. März nicht. Alle Lehrer und ein Teil der Schüler gelten als Kontaktperson einer erkrankten Lehrkraft und müssen deshalb 14 Tage in häuslicher Isolation bleiben, so das zuständige Gesundheitsamt. Die Behörden besprechen derzeit, wie die anstehenden mündlichen Abiturprüfungen verschoben werden. Die anderen Schulen des Schulzentrums in Andernach werden ihren Betrieb nach Angaben des Kreises am kommenden Freitag wieder aufnehmen.

+++ Firma in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen): Täglich 1.000 Tests +++

Der Labordienstleister Bioscientia untersucht derzeit täglich etwa 1.000 Corona-Tests. Auf seiner Internetseite hat das Unternehmen die häufigsten Fragen beantwortet. Zum Beispiel, welche Patienten sich an das Labor wenden dürfen.

+++ Coronavirus setzt Messebauern in der Region Trier zu +++

Das Trierer Unternehmen Pro Musik veranstaltet und organisiert im Jahr rund 1.500 Veranstaltungen. Doch wegen der Verunsicherung in Bezug auf das Coronavirus häufen sich derzeit die Absagen. Geschäftsführer Winfried Kornberg zufolge gibt es jetzt schon ein Minus von etwa 20 Prozent, man werde voraussichtlich Kurzarbeit anmelden müssen.

+++ Rheinhessen-Tag in Saulheim (Kreis Alzey-Worms) abgesagt +++

Der Rheinhessen-Tag in Saulheim Ende April ist wegen des Coronavirus vorsorglich abgesagt worden. Die Veranstalter wollen damit eigenen Aussagen zufolge vermeiden, dass es zu einer kurzfristigen Absage kommt.

+++ Stadt Landau sagt Großveranstaltungen ab +++

Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße haben sich dazu entschlossen, wegen des Coronavirus zwei Großveranstaltungen abzusagen: den Lätare-Umzug (22. März) und den Deutsch-Französischen Bauernmarkt samt Verkaufsoffenem Sonntag (29. März). Außerdem bitten sie auch private Veranstalter, die Notwendigkeit ihrer Termine zu überprüfen. Abgesagt wurde bereits der "Volksmusikabend Südtiroler Heimatsterne" (11. März), der verschoben werden soll, da Musiker aus dem Krisengebiet Südtirol in der Landauer Festhalle auftreten sollten.

Bereits am Wochenende hatte Gesundheitsminister Spahn auf Twitter dazu geraten, "Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern mit auf Weiteres abzusagen." Die bayrische Staatsregierung hat hierauf beispielsweise bereits reagiert und heute alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis einschließlich 19. April verboten.

Montag (9. März)

+++ Neue Infektionen +++

Die Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt auf 22 - drei mehr als am Sonntag. Bei den nun bestätigten Fällen handelt sich dem Gesundheitsministerium zufolge um drei Personen aus einer Familie im Kreis Mayen-Koblenz. Nach wie vor zeigen alle 22 Betroffenen unterschiedliche Symptome, aktuell sei keiner schwerwiegend erkrankt. "Das oberste Ziel der Landesregierung ist es, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", sagt Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).

+++ Gesundheitsministerium: Weitere Testcenter in Planung +++

Zusätzlich zu dem bereits am Wochenende in Neustadt eröffneten Testcenter sollen in Rheinland-Pfalz weitere "Fieberambulanzen" in entstehen. Die Vorbereitungen dafür liefen derzeit in Koblenz, Ludwigshafen und Mayen, wie das das Ministerium mitteilte. Sie sollen - nach telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer 116117 - als erste Anlaufstelle für Patienten aus der Umgebung dienen, die Symptome wie Husten, Halsschmerzen oder Fieber aufweisen. Ziel dieser Maßnahme sei es, die Arztpraxen zu entlasten.

+++ 23 Schüler aus Bitburg in Quarantäne +++

Eine Schulklasse der Otto-Hahn-Realschule in Bitburg ist nach einer Skifreizeit in Südtirol in häuslicher Quarantäne. Südtirol gilt seit Freitag als Corona-Risikogebiet.

+++ Notfallplan für mündliches Abitur +++

Die Landesregierung hat einen Notfallplan ausgearbeitet, falls die Abiturprüfungen an einer Schule nicht stattfinden können. An G9-Gymnasien finden die mündlichen Prüfungen eigentlich vom 16. bis 25. März statt. Die Schüler sollen notfalls auch an anderen Orten getestet oder die Prüfung verschoben werden können. Rheinland- pfälzischen Schülern, die das Zeugnis verspätet erhalten, soll außerdem kein Nachteil beim Übergang zur Universität entstehen.

+++ Hochschule schließt +++

Die erste Hochschule in Rheinland-Pfalz hat ihren kompletten Campus geschlossen. Ein Student der privaten Wirtschaftshochschule WHU in Vallendar hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bis einschließlich Freitag gibt es keine Lehrveranstaltungen.

Sonntag (8. März)

+++ Neue Infektionen +++

Die Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt auf 19. Zwei Fälle in Koblenz und Neustadt an der Weinstraße werden bekannt. Bei der infizierten Person in der Pfalz handelt es sich um einen Lehrer. Die Integrierte Gesamtschule Deidesheim bleibt auf Anweisung des Gesundheitsamts für eine Woche geschlossen. Auch die im gleichen Gebäude untergebrachte Grundschule bleibt zu.

+++ Schulen geschlossen +++

Wegen der Zunahme der Coronavirus-Infektionen wurden fünf weitere Schulen geschlossen. Wie lange die Schließung dauern soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt:

Kurfürst-Salentin-Gymnasium Andernach

Bertha-von-Suttner-Gymnasium Andernach

Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach

Realschule plus St. Thomas Andernach

Grundschule Ehrenbreitstein Koblenz