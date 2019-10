Der Wohnraum in Rheinland-Pfalz ist knapp. Trotzdem vermieten Eigentümer ihre leerstehenden Wohnungen an Touristen statt an Wohnungssuchende. Das Land will jetzt gegensteuern.

Der rheinland-pfälzische Landtag berät am Dienstagnachmittag zum ersten Mal über das geplante Gesetz gegen Zweckentfremdung von Wohnraum. Kommunen sollen künftig ein Bußgeld verhängen können, wenn eine Wohnung dauerhaft als Ferienwohnung über eine Internetplattform wie Airbnb angeboten wird. Bußgeld von bis zu 50.000 Euro möglich Voraussetzung ist, dass in einer Stadt der Wohnraum knapp ist und sich das auch in absehbarer Zeit nicht ändern lässt: zum Beispiel durch den Neubau von Wohnungen. Städte sollen dann künftig ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro verhängen können, wenn Wohnungen über einen längeren Zeitraum als Ferienwohnungen auf Plattformen wie Airbnb vermarktet werden. Das Vermieten von Ferienwohnungen gilt in Rheinland-Pfalz aktuell zwar nicht als drängendes Problem in Sachen Wohnungsnot. Dennoch begrüßen Städte wie Mainz und Trier die neue Möglichkeit künftig, bei Bedarf dagegen vorgehen zu können. Airbnb-Angebote in Rheinland-Pfalz stiegen rasant an Gut 5.000 private Übernachtungsangebote von Rheinland-Pfälzern waren bis Mitte September 2018 auf der Internetplattform Airbnb registriert. Der durchschnittliche Übernachtungspreis lag bei 62 Euro.