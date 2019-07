per Mail teilen

Es wird wieder deutlich wärmer in Rheinland-Pfalz. Zum Start in die neue Woche droht eine neue Hitzewelle mit Temperaturen weit über 30 Grad.

Der Sonntag zeigt sich zunächst heiter und zeitweise wolkig, vereinzelt seien am Nachmittag Schauer möglich, teilte der DWD am Samstag mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad, im Bergland bei bis zu 26 Grad.

Hitzewelle droht

Am Montag bleibt es den Meteorologen zufolge dann trocken und die Temperaturen klettern auf bis zu 32 Grad. Am Dienstag wird es noch heißer: Bis zu 36 Grad sagen die Meteorologen voraus. Selbst im Bergland wird dann die 30-Grad-Marke geknackt.

Tropennächte erwartet

Auch mit den sogenannten Tropennächten, in denen die Nachttemperaturen nicht unter 20 Grad sinken, müsse in diesen Regionen dann vor allem in innerstädtischen Gebieten gerechnet werden.

Die Hitzebelastung könnte an diesen Tagen wieder Extremwerte erreichen, auch die Waldbrandgefahr dürfte angesichts der mit der Hitze einhergehenden Trockenheit weiter steigen. Noch steht nicht fest, ob die erwartete Hitzeperiode sich zum übernächsten Wochenende abschwächt oder ob es weiterhin heiß bleibt. Hier gibt es den Angaben zufolge noch widersprüchliche Vorhersagemodelle.

In der vergangenen Woche hatten Unwetter, Starkregen und Windböen für Schäden im Land gesorgt. In der Pfalz gab es sogar einen Tornado.