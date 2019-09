Das ist die Hiobsbotschaft für alle Familien in Rheinland-Pfalz, die während der Herbstferien mit Thomas Cook in den Urlaub fliegen wollten: Das insolvente Unternehmen stoppt weitere Reisen.

"Alle Reisen mit Antrittsdatum bis einschließlich Sonntag 13. Oktober 2019 sind leider nicht möglich", wurde bereits am Donnerstagmorgen Anrufern bei der Zentrale des Oberurseler Unternehmens per Bandansage mitgeteilt. Nun liegt die schriftliche Erklärung der Pressestelle auf SWR-Anfrage vor: "Der reguläre Geschäftsbetrieb ist eingestellt, jeglicher Verkauf von Reisen aus dem Portfolio der Thomas Cook-Veranstalter ist gestoppt."

Alles nach 13. Oktober noch unklar

Es zählen demnach dazu: Thomas Cook Signature, Neckermann Reisen, Bucher Reisen, Öger Tours und Air Marin. Gäste, die sich bereits im Zielgebiet befinden und deren Reise einen Sicherungsschein enthält, können den Angaben nach ihren Urlaub regulär bis zum geplanten Ende fortführen. Hotelpartner sowie die Transferagenturen und Airlinepartner hätten eine Kostenübernahmeerklärung der Insolvenzversicherung erhalten.

Die gestoppten Reisen betreffen sowohl Pauschalreisen als auch gebuchte Einzelleistungen (Nur-Hotel Buchungen und Nur-Flug Buchungen). Was mit Kunden mit Reisedatum ab dem 14. Oktober 2019 passiert, ist noch unklar. In Abstimmung mit der Insolvenzversicherung werde das weitere Vorgehen geprüft, heißt es in der schriftlichen Erklärung. "Buchungen können derzeit leider nicht geändert oder storniert werden." Die Schadensabwicklung übernehme der Dienstleister KAERA im Auftrag der Zurich Insurance. Telefon 06172/9976112. Die Website der KAERA war am Donnerstagmorgen vermutlich überlastet und nicht erreichbar.

Die britische Thomas Cook hatte am Montag Insolvenz angemeldet, die Deutschland-Tochter mit Sitz in Oberursel bei Frankfurt folgte am Mittwoch. Das immer teurer werdende Pfund und die Ungewissheit durch den Brexit nannte der Tourismus-Experte Christian Buer von der Hochschule Heilbronn im Interview mit SWR Aktuell als Ursachen für die Insolvenz. Außerdem seien die Margen für die Pauschalreisen nicht sehr groß gewesen. Auf "dünnem Eis" habe der Reiseveranstalter versucht, die Masse abzuholen.