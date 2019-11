Der Kultursommer Rheinland-Pfalz geht in den kommenden vier Jahren auf eine Reise rund um den Kontinent. Zum Auftakt heißt es 2020 "Kompass Europa: Nordlichter".

Der Kultursommer werde sich im nächsten Jahr Skandinavien und den baltischen Staaten widmen, teilte Kulturminister Konrad Wolf (SPD) mit. Zwischen 2021 und 2023 werde der Fokus dann nacheinander auf Osteuropa, Südeuropa und schließlich auf den westeuropäischen Nachbarn liegen.

"Kompass Europa" folgt auf "Heimaten" Der Kultursommer in Rheinland-Pfalz ist zu Ende. Von Mai bis Oktober gab es im ganzen Land Veranstaltungen unter dem Motto "heimat/en". Die Macher ziehen eine positive Bilanz und blicken schon in die kommenden Jahre.

Rund 200 Konzerte, Ausstellungen und andere Veranstaltungen seien 2020 geplant. Die Jazzfestivals "Palatia Jazz" und "Bingen swingt" würden stark auf Künstler aus Skandinavien setzen, berichtete Kultursommer-Geschäftsführer Jürgen Hardeck. Das Weltmusikfestival "Horizonte" in Koblenz wolle einen Schwerpunkt auf Finnland legen. In Landau sei eine Ausstellung mit Keramikkunst aus Nordeuropa geplant.

Eröffnung 2020 in Zweibrücken

Eröffnet wird der Kultursommer vom 8. bis zum 10. Mai in Zweibrücken. Daran sollen Künstler aus allen Staaten Skandinaviens sowie aus Estland, Lettland und Litauen teilnehmen.

In diesem Jahr war das Thema des Kultursommers "heimat/en". Mit rund 700.000 Menschen blieb die Besucherzahl konstant. Wolf und Hardeck zogen ein positives Fazit. Dank des Kultursommers würden Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz zunehmend auch überregional wahrgenommen. Die Nibelungenfestspiele in Worms seien zum Medienereignis geworden. Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen habe mit 120.000 Gästen einen neuen Besucherrekord aufgestellt.

Trend zu "ganz großen Events"

Neben etablierten Veranstaltungsreihen habe es auch erfolgreiche Premieren gegeben, etwa das Heimatfilm-Festival in Simmern. Auch das erste Landeschorfest in Mainz sei auf eine große Resonanz gestoßen.

Kultursommer-Chef Hardeck räumte ein, dass vor allem die Großveranstaltungen ein immer größeres Publikum anlockten, während manche kleineren Projekte nicht auf das erhoffte Interesse gestoßen seien. Seit einigen Jahren sei eine Tendenz "zu den ganz großen Events" festzustellen.