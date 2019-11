per Mail teilen

Der Mann, der in Berlin Fritz von Weizsäcker, Sohn des Ex-Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, erstochen haben soll, kommt aus Rheinland-Pfalz. Das hat die Polizei dem SWR bestätigt.

Polizisten führen den Tatverdächtigen ab, der von einer Jacke bedeckt ist. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Paul Zinken/dpa

Fritz von Weizsäcker war am Dienstagabend erstochen worden. Ein weiterer Mensch wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker hielt in der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg einen öffentlichen Vortrag.

Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 57 Jahre alten Mann, der nicht vorbestraft ist. Er wurde festgenommen und sollte noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Mann soll als Zuhörer von außen und nicht als Patient der Klinik zu dem Vortrag gegangen sein.

Rache an Familie von Weizsäcker als Motiv?

Woher er aus Rheinland-Pfalz kommt, teilte die Polizei nicht mit. Es handele sich um eine "sehr kleine Ortschaft", hieß es lediglich. Der Mann habe sich dort dauerhaft aufgehalten. In dem Ort finden nach Angaben der Polizei Durchsuchungen und Ermittlungen statt.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" stammt der Mann aus Andernach. Er habe bei seiner Vernehmung auch ein Motiv für die Tat genannt. Demnach gab der 57-Jährige an, er habe den Mediziner gezielt getötet, um sich an der Familie von Weizsäcker zu rächen. Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft wollte dies weder bestätigen noch dementieren.

Die Berliner Universitätsklinik Charité zeigte sich nach dem tödlichen Angriff auf den Berliner Chefarzt von Weizsäcker "zutiefst erschüttert". Er sei ein "geschätzter und befreundeter Kollege" gewesen. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen der Schlosspark-Klinik."