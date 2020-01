Die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger in Rheinland-Pfalz hat sich 2019 deutlich erhöht. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Innenministerium. Demnach stieg die Zahl der Straftaten in Rheinland-Pfalz auf 44 an. Im Vorjahr waren es nur 25 Straftaten gegen Politiker. Es handele sich um vorläufige Zahlen. Bis zum 31. Januar könnten noch Straftaten aus 2019 nachgemeldet werden.