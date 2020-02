Der rheinland-pfälzische Rechnungshof kritisiert in seinem Jahresbericht, dass das Land wohl in vielen Fällen zu viel Gehalt zahlt. Außerdem komme es durch Fehler bei den Finanzämtern zu Steuerausfällen von rund 1,5 Millionen Euro.

Wie die Prüfer bemängeln, hat das Land Rheinland-Pfalz wegen fragwürdiger Gehaltseingruppierungen und Zulagen vermutlich fast 3 Millionen Euro an Gehältern zu viel gezahlt.

So seien beispielsweise neuen Mitarbeitern höhere Gehaltsstufen gewährt worden, obwohl die Voraussetzungen nicht erfüllt waren. In anderen Fällen hätten Mitarbeiter höhere Zulagen erhalten, um zu verhindern, dass sie die Dienststelle verlassen.

Außerdem stellt der Rechnungshof in seinem Bericht fest, dass die Finanzämter in Rheinland-Pfalz oft zu wenig Steuern von Bürgern erheben. Allein dadurch, dass Finanzbeamte Steuererklärungen fehlerhaft bearbeitet haben, kam es demzufolge zu Steuerausfällen von rund 1,5 Millionen Euro.

Der Jahresbericht des Rechnungshofs Jedes Jahr fasst der Rechnungshof Rheinland-Pfalz die Ergebnisse seiner Prüfungen in einem Bericht zusammen. Dieser bildet die Grundlage für die Entscheidung des Landtags darüber, ob die Landesregierung entlastet wird.

Steuererklärungen nicht genau genug kontrolliert

Dabei ging es um Einzelunternehmer wie selbstständige Schlosser oder Maschinenbauer. Ihnen hatte das Finanzamt zu Unrecht steuerliche Vergünstigungen gewährt. Von rund 1.300 Steuerveranlagungen seien rund 20 Prozent fehlerhaft gewesen.

Der Rechnungshof kritisiert auch, dass Finanzämter elektronische Steuererklärungen von Privatleuten nicht genau genug kontrollieren. In 60 Prozent der überprüften Fälle habe es zum Teil erhebliche Bearbeitungsmängel gegeben.

Bedenken bei Zellertalbahn und staatlichem Gymnasium

Kritisch sieht der Rechnungshof auch die Förderung der Reaktivierung der Zellertalbahn. Hier bestünden noch ungeklärte Fragen und wirtschaftliche Risiken, welche die Leistungsfähigkeit des hoch verschuldeten Donnersbergkreises gefährdeten.

Mängel in der Vermögensverwaltung, Rechnungslegung und Organisation beschreibt der Bericht zudem bei der Stiftung des staatlichen Görres-Gymnasium in Koblenz. Außerdem entdeckten die Prüfer Einsparmöglichkeiten in Millionenhöhe an der Universitätsmedizin Mainz.