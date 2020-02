per Mail teilen

4,1 Grad Durchschnittstemperatur, viel Regen und fast kein Schnee. Der Winter 2019/2020 ist nach Angaben der Meteorologen der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Die Temperatur lag im Schnitt fast vier Grad über dem langjährigen Schnitt. Die Meteorologen sprechen vielerorts von einem Totalausfall des Winters. Das liege an einem Kältepol über Nordkanada und Grönland, der immer wieder Tiefs nach Nord-Europa geschickt hat. Damit kamen milde Südwestströmungen zu uns. In Rheinland-Pfalz waren die Monate Dezember bis Februar sogar noch etwas wärmer als im Bundesdurchschnitt.

Viel Regen, wenig Schnee

Nass war er auch, der Winter, viel Regen - aber ganz wenig Schnee. In vielen Gebieten hat es tatsächlich erst jetzt zum ersten Mal geschneit. Pro Quadratmeter kamen fast 280 Liter Niederschlag runter. Der vieljährige Durchschnittswert des offiziellen Vergleichszeitraums von 1961 bis 1990 liege indes bei 200 Litern.

Kurzer Wintereinbruch am Donnerstag

Am Donnerstagabend wurde es kurz vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn doch noch winterlich. Es fiel Schnee, in Idar-Oberstein lag er laut Deutschem Wetterdienst (DWD) 17 Zentimeter hoch. Auf den Straßen wurde es glatt, vielerorts konnten Äste die Schneelast nicht tragen und brachen ab. Mit erneutem Schnee und Glatteis ist laut Vorhersage des DWD in den kommenden Tagen jedoch nicht zu rechnen.

In ganz Deutschland war der Winter laut DWD der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Ein großer Teil Europas hat sich demnach zwischen November und Ende Februar dauerhaft in einer kräftigen, extrem milden Südwestströmung befunden. Auch Niederschlag und Sonnenscheindauer lagen den Angaben zufolge in Deutschland deutlich über dem vieljährigen Mittel.

Der Winter kommt nicht nochmal vorbei

Mit erneutem Schnee und Glatteis ist laut Vorhersage in den kommenden Tagen jedoch nicht zu rechnen. Am Samstag, dem letzten Tag des meteorologischen Winters, werde es mild und es seien Schauer möglich. Das ganze Wochenende über bleibt es mild mit Schauern. Zum Wochenstart kann es höchstens im Bergland noch mal ein paar Flocken geben.