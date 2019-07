per Mail teilen

Nach dem Mordfall Lübcke will der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz für mehr Sicherheit im Land sorgen. Um über die Gefahrenlage zu beraten, trifft er sich heute mit den Vertretern kommunaler Spitzenverbände.

Der SPD-Politiker will am Mittag mit den Kommunen über die Sicherheitslage und darüber, wie Abhilfe geschaffen werden kann, beraten. Anschließend will Lewentz über die Gespräche informieren.

Ende Juni hatte der rheinland-pfälzische Innenminister angekündigt, gegen Hetze in Rheinland-Pfalz nachhaltig vorzugehen. Mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte er erklärt: "Wir sehen nicht tatenlos zu, wenn Bürgermeister und Bürgermeisterinnen oder Gemeinderäte bedroht werden."

Taskforce "Gewaltaufrufe rechts"

Die Landesregierung will mit einer Einheit rechtsextreme Hetze im Netz besser aufdecken und bekämpfen. Die Taskforce "Gewaltaufrufe rechts" soll eng mit dem Landeskriminalamt und den Justizbehörden zusammenarbeiten.

Für Entsetzen hatte im Nachbarland Hessen der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Juni gesorgt. Tatverdächtig ist Stephan E., der in früheren Jahren durch Kontakte in die rechtsextreme Szene aufgefallen war. Der Tat vorausgegangen waren über Jahre hinweg Drohungen von Rechtsextremisten gegen Lübcke.

