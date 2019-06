Starke Nerven werden viele Autofahrer zum Ferienstart brauchen: Denn mit Rheinland-Pfalz starten fünf weitere Bundesländer in die Ferien. Der ADAC warnt vor einer "angespannten Verkehrssituation".

Mit Rheinland-Pfalz rollen das Saarland, Hessen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg in den Ferienverkehr. Hinzu kommen in Richtung Süden Autofahrer aus Skandinavien.

Dauer 0:32 min Staus zu Ferienbeginn Mit Rheinland-Pfalz rollen das Saarland, Hessen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg in den Ferienverkehr. Hinzu kommt in Richtung Meer und gegen Süden Autofahrer aus Skandinavien.

Baustellen und Lkw sorgen für zusätzliche Staugefahr

Laut ADAC soll sich die angespannte Verkehrssituation durch die zahlreichen Baustellen und Lkw verschlimmern, da das erweiterte Sommerferien-Fahrverbot für Lkw über 3,5 Tonnen noch nicht gelte. Der ADAC rechne am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Samstagnachmittag mit einer großen Reisewelle. Urlauber, die aus Rheinland-Pfalz in den Süden wollen, werden laut ADAC auf der A3, A6 und A61 zu kämpfen haben. Reisende, die in den Norden wollen, können ein erhöhtes Stauaufkommen auf der A1 und A3 einkalkulieren.

ADAC erinnert an Rettungsgasse Sobald der Verkehr stockt oder staut, muss eine Rettungsgasse gebildet werden. Bei einer zweispurigen Autobahn wird die Gasse in der Mitte zwischen den beiden Spuren gebildet, bei einer dreispurigen Fahrbahn befindet sich die Gasse zwischen der linken und der mittleren Fahrspur.

Besonders belastete Strecken:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

A 1 Bremen – Hamburg – Puttgarden

A 2 Dortmund – Hannover – Berlin

A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg

A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A 6 Metz/Saarbrücken – Kaiserslautern – Mannheim

A 7 Hamburg – Flensburg

A 7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 Berlin – Nürnberg – München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berlin – Dreieck Uckermark

A 24 Berlin – Hamburg

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Spitzenzeiten meiden

Wer kann, sollte die Spitzenzeiten vermeiden. Besonders am Freitag zwischen 13 und 20 Uhr, am Samstag zwischen 11 und 18 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 22 Uhr rechnet der ADAC mit vollen Straßen. Dies gilt für alle elf Wochenenden während der Sommerferien in Deutschland.

Autofahren bei rekordverdächtiger Hitze

In Rheinland-Pfalz und im Saarland rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen mit einer rekordverdächtigen Hitze. Johannes Boos vom ADAC rät, die Klimaanlage nicht voll aufzudrehen, da ein zu großer Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen auf die Konzentration schlage. Ideal sei ein Unterschied von 6 Grad. Auch sollten Kinder und Tiere nicht im Auto zurückgelassen werden.

LKA: Auto durchchecken lassen

Das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) rät allen Reisenden, vor Fahrtbeginn das Auto durchchecken zu lassen: Reifendruck und -profil, Bremsen und Bremsflüssigkeit, Lichtanlage, Öl- und Wasserstand, Beleuchtung, Scheibenwaschanlage und Wischblätter.

Mit dem Flugzeug in den Urlaub

Auch für das Fliegen sollte man viel Zeit einplanen. Ein Großteil der Flugreisenden aus dem Land nutzt den Frankfurter Flughafen, um in den Urlaub zu starten, so ein Sprecher. Der Flughafen rät deshalb, schon rund drei Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein. Auch der Flughafen Köln/Bonn rechnet mit einem hohem Zulauf - auch wenn die Ferien in Nordrhein-Westfalen erst im August beginnen. Hier sollten Flugreisende mindestens zwei Stunden einplanen.