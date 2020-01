Die US-Strafzölle auf deutschen Wein haben negative Auswirkungen auf den Export in Rheinland-Pfalz. Vor allem das größte Anbaugebiet Rheinhessen sei betroffen.

Die US-Strafzölle der USA beeinträchtigen laut Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd mittlerweile den gesamten Weinmarkt und bedeuten deutliche wirtschaftliche Verluste. Insbesondere in stark exportorientierten Betrieben komme es zu hohen Kostensteigerungen, die nur teilweise an die US-amerikanischen Verbaucher, Importeure oder Großhändler weitergereicht würden.

Der Präsident des Weinbauverbandes Rheinhessen, Ingo Steitz, kritisierte, dass der internationale Handelskonflikt auf den Rücken anderer ausgetragen werde, "die weder Schuld an der aktuellen Situation sind, noch von den Zuwendungen wirtschaftlich profitiert haben."

Angst vor Erhöhung der Strafzölle

Bisher zeichne sich keine Lösung im Handelskonflikt ab, es stehe sogar die Erhöhung der aktuellen Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf 100 Prozent im Raum. Dies würde laut Steitz zum Zusammenbruch des wichtigsten Exportmarktes führen und einzelne Weingüter, welche sich in ihrem Auslandsgeschäft auf die USA spezialisiert haben, vor große Probleme stellen.

Anfang Februar ist ein Treffen zwischen dem Präsidenten des Deutschen Weinbauverbandes, Klaus Schneider, beim Staatssekreträr im Bundeslandwirtschaftsministerium angesetzt. Steitz hofft auf Lösungen. "Die Bundesregierung könnte etwa eine Schadenersatzzahlung in Höhe der zu erwartenden Zölle an die US-Amerikaner ins Auge fassen." Finanziert werden könne dies aus der jährlich fließenden Dividende an die deutsche Beteiligung am Airbus-Konzern, so Steitz.

Darum geht es im Handelskonflikt

Seit Oktober gelten die US-Strafzölle auf deutschen Wein. Hintergrund ist die Entscheidung der Welthandelsorganisation WTO. Danach dürfen die USA wegen unzulässiger Subventionen der EU für den Flugzeughersteller Airbus Strafzölle auf Importe im Volumen von 7,5 Milliarden Dollar erheben.