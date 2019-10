In Rheinland-Pfalz sind weniger Kinder geimpft als bisher bekannt. Die Lücken bei den Jüngsten im Land ist groß. Das zeigt der neueste Arzneimittel-Report der Barmer.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut empfiehlt bei 13 Erkrankungen eine Impfung, die in den ersten beiden Lebensjahren durchgeführt werden soll. Nach Angaben der Barmer verfehlt Rheinland-Pfalz die Ziel-Impfquote von 95 Prozent bei allen 13 Erkrankungen.

Noch in diesem Jahr will das Bundesgesundheitsministerium eine Masernimpfpflicht für Kinder einführen. In Rheinland-Pfalz würden besonders viele Eltern von dem Gesetz betroffen sein, so ein Pressesprecher der Barmer. Denn jedes fünfte zweijährige Kind in Rheinland-Pfalz ist laut Report nicht vollständig gegen Masern geimpft.

Impfpflicht gegen Masern trifft nicht nur Kinder

Barmer: Zahl der geimpften Kinder überschätzt

Bisher wurde die Zahl geimpfter Kinder durch die bei den Schuleingangsuntersuchungen vorgelegten Impfpässe ermittelt. Laut Robert Koch-Institut haben demnach von rund 32.632 Kindern 97,7 Prozent die erste Masern-Impfung erhalten - nur 93,8 Prozent die zweite.

Kinder ohne Impfpass blieben allerdings unberücksichtigt. Laut der Barmer wurde die Zahl geimpfter Kinder somit überschätzt. Für den Arzneimittelreport sind die Abrechnungen der Impfungen durch die Ärzte zu allen bei der Barmer versicherten Kindern analysiert worden.

Bislang 36 Masern-Fälle in Rheinland-Pfalz

Bis einschließlich zur 40. Kalenderwoche diesen Jahres sind dem Robert Koch-Institut für Rheinland-Pfalz 36 Fälle von Masernerkrankungen übermittelt worden. 2018 waren es insgesamt 9 Fälle.

Rheinland-Pfälzer vernachlässigen zweite Impfung

Experten empfehlen eine zweifache Impfung, um gefährliche Kinderkrankheiten wie Masern zu bekämpfen. Auch zu einer Auffrischung im Erwachsenenalter wird geraten. Doch gerade bei der zweiten Impfung gelten die Rheinland-Pfälzer laut Barmer Report als impfmüde.

Ministerium sieht keine Notwendigkeit in Impfpflicht für Masern

"Zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung bestehen in Rheinland-Pfalz unverändert gute bis sehr gute Impfquoten, die deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen", sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler (SPD) im September. Zur aktuellen Barmer-Studie äußerte sie sich bisher nicht. Im September hieß es, sie sehe keine Notwendigkeit für eine Masern-Impfpflicht bei Kindern in Rheinland-Pfalz.