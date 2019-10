per Mail teilen

Der Frankfurter Hauptbahnhof wird am Samstagvormittag voll gesperrt. Reisende im Rhein-Main-Gebiet müssen sich deshalb auf massive Behinderungen und Zugausfälle einstellen.

Von Samstag 2:30 Uhr bis 9:30 Uhr werden dabei alle Strecken vom und zum Frankfurter Hauptbahnhof gesperrt. Auch die Tunnelstammstrecke der S-Bahn ist betroffen. Der Grund ist ein Software-Update.

Die Nahverkehrszüge fallen während dieser Zeit aus oder enden am Rande des Stadtgebiets: Aus Westen kommend in Frankfurt-Höchst und aus Süden in Frankfurt Süd. Von diesen Stationen aus wird es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zum Frankfurter Hauptbahnhof geben.

Die Strecke von Höchst zum Hauptbahnhof bleibt bis 14:30 Uhr gesperrt.

Weitere Infos zur Sperrung Totalsperrung rund um den Frankfurter Hauptbahnhof, dazu eine wochenlange Sperrung des Regionalbahnhofs am Flughafen: Hier gibt es alle Infos der Bahn.

Fernzüge können ausfallen

U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sind von der Sperrung nicht betroffen. Sie können auch am Samstagmorgen im Frankfurter Innenstadtbereich genutzt werden. Fernzüge werden größtenteils umgeleitet, Ersatzhalt ist etwa Frankfurt Süd. Vereinzelt könne es zu Zugausfällen kommen.

Bereits von Freitag, 19:30 Uhr, bis Samstag, 14:30 Uhr, ist die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Flughafen komplett gesperrt. Die Bahn wird auch hier einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einrichten.

Neuer Stadtteil wird angebunden

Das Software-Update wird für die Anbindung des neuen Frankfurter Quartiers Gateway Gardens notwendig. Dieser liegt direkt am Terminal 2 des Flughafens. Bis zu 18.000 Menschen werden nach der endgültigen Fertigstellung in Gateway Gardens arbeiten.

Vom 26. Oktober bis 14. Dezember wird dafür zudem der Regionalbahnhof am Flughafen gesperrt. Die S-Bahnen fahren dennoch zum Flughafen, halten jedoch am Fernbahnhof des Airports.