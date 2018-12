Die Tiere des Jahres 2018

Während Wanzen harmlos sind, werden Borkenkäfer in diesem Sommer zum großen Problem: Auch sie vermehren sich so stark wie lange nicht. Die Förster müssen deshalb viel mehr Bäume abholzen. Schäden an Bäumen richtet der Käfer an, indem er kleine Gänge hineinbohrt, in denen dann später sein Nachwuchs schlüpft. Bei trockenem Wetter muss er nicht befürchten, dass sich der Baum durch das klebrige Harz wehrt.