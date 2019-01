Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat am Mittwoch in Bad Neuenahr den Haushalt für das Jahr 2019 verabschiedet. Danach wird die zweitgrößte der 20 Landeskirchen in Deutschland mit einem Etat von 616,5 Millionen Euro wirtschaften. Der Haushalt weist einen Überschuss von 8,1 Millionen Euro aus. Zum dritten Mal in Folge legt die rheinische Kirche damit einen positiven Haushalt vor. Grund dafür waren vor allem die stark gestiegenen Kirchensteuereinnahmen sowie die Ausgabenkürzungen in den vergangenen Jahren.