Ein Rezept einlösen und dazu eine Handvoll Bonbons geschenkt bekommen? Das geht künftig nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs nicht mehr. Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz begrüßt das.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe befand am Donnerstag, dass auch kleine Geschenke ohne großen Wert den Wettbewerb verfälschen können. Grundlage für dieses Urteil ist eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2013, mit der der Gesetzgeber verhindern wollte, dass zwischen den Apotheken ein Wettbewerb um Preise entsteht.

Dieses Ziel, so die Bundesrichter nun, dürfe nicht unterlaufen werden, indem für kleine Geschenke eine Ausnahme gemacht werde. Die Preisbindung sei strikt einzuhalten. Damit haben zwei Apotheken, die geklagt hatten, in letzter Instanz verloren: Eine Apotheke in Darmstadt hatte Kunden einen Brötchengutschein mitgegeben, wenn ein verschreibungspflichtiges Medikament abgeholt wurde - und bei einer in Berlin gab es einen Ein- Euro-Gutschein dazu. Solche Aktionen sind in Zukunft nicht mehr möglich.

Apothekerverband Rheinland-Pfalz fordert Chancengleichheit

Für den Pressesprecher des rheinland-pfälzischen Apothekerverbandes, Frank Eickmann, ist das Urteil ganz folgerichtig. "Damit bekennt sich der BGH sehr eindeutig zur Gesetzeslage in der bestehenden Form und die Arzneimittelpreisverordnung hat weiter volle Gültigkeit", sagte Eickmann dem SWR. Dass die Gleichpreisigkeit nicht durch Zugaben berührt werden solle, begrüße der Verband. Der bundesweit einheitliche Preis sei im Sinne der Verbraucher.

Dauer 0:53 min "Kunden sollen nicht in Preiskampf verwickelt werden" Der Bundesgerichtshof hat geurteilt: Werbegeschenke in Apotheken soll es beim Einlösen von Rezepten künftig nicht mehr geben. Eine Einschätzung dazu von SWR-Rechtsexperte von Christoph Kehlbach.

Allerdings wies Eickmann auch auf ein aus Sicht seines Verbandes großes Problem hin: Seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes aus dem Jahr 2016 dürfen Versandapotheken aus dem Ausland deutschen Kunden auch auf verschreibungspflichtige Medikamente Boni gewähren. Da werde mit ungleichen Waffen gekämpft. Das müsse der Gesetzgeber in Deutschland dringend regeln, um diesen Wettbewerbsnachteil zu beseitigen. "Für alle Marktteilnehmer müssen die gleichen Spielregeln gelten", so Eickmann.

Vom Urteil des BGH nicht betroffen ist übrigens die Apothekenumschau. Die Gratis-Zeitung darf weiter ausgelegt werden.