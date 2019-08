per Mail teilen

Bei dem BASF-Unglück 2016 war in Ludwigshafen eine Leitung explodiert. Fünf Menschen starben, über 40 wurden verletzt. Ein Arbeiter soll in ein falsches Rohr geschnitten und das Unglück ausgelöst haben. Im Prozess beleuchtete ein Gutachter am Montag die Rolle des Konzerns bei dem Unglück.