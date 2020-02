Die gute Nachricht: Mit Beginn der Straßenfastnacht am Donnerstag steigen die Temperaturen auf milde zweistellige Werte. Die schlechte: Die Narren sollten einen Regenschirm mitnehmen.

Ein großes Tiefdruckgebiet bei Island bestimmt das Wetter von Donnerstag bis zum Wochenende in Rheinland-Pfalz. Das Tief bringt zwar milde Meeresluft nach Rheinland-Pfalz, hat aber auch den ein oder anderen Schauer im Gepäck. In der Nacht zum Donnerstag zieht ein Regengebiet durchs Land, in den Hochlagen oberhalb von 600 Metern kann es bei leichtem Frost auch schneien. Achtung Autofahrer: Die Straßen können bis in die Morgenstunden glatt sein.

Wind, Regen und Sonne

Für die Möhnen und närrischen Weiber hat SWR-Wettermann Karsten Schwanke überwiegend gute Nachrichten: "Am Donnerstag bleibt es meisten trocken. Nur im Norden kann es leicht regnen." Die Jecken im Rheinland sollten deshalb vorsichtshalber Schirme und Regenjacken dabei haben.

Bei Höchstwerten bis 11 Grad im Rheinland, 10 Grad in Rheinhessen und der Pfalz und 9 Grad an der Mosel zeigt sich das Fastnachtswetter von seiner milden Seite. Im Bergland bleibt es bei 6 Grad noch winterlich kühl. Der Wind bläst mäßig aus Südwest, nur in exponierten Lagen muss örtlich mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden.