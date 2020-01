Wichtige Gerichtsprozesse in diesem Jahr

In diesem Jahr stehen wichtige Gerichtsprozesse an - viele landen, weil nach einem Urteil der Landgerichte in Rheinland-Pfalz Revision eingelegt wurde, vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Eine Übersicht für 2020, zusammengestellt von der SWR- Rechtsedaktion.