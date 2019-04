Die EU-Staaten wollen Trinkwasser leichter verfügbar machen. Eine Idee, die in vielen rheinland-pfälzischen Kommunen gut ankommt. Nur die Gastronomen sind skeptisch.

Kommunen in Rheinland-Pfalz wollen die Trinkwasserversorgung im öffentlichen Raum verbessern. So denken unter anderem die Städte Mainz, Koblenz und Trier darüber nach, mehr Wasserspender und Trinkbrunnen aufzustellen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die Kommunen reagieren damit auf eine Initiative der Europäischen Union und auf den trockenen Sommer des vergangenen Jahres.

Nur ein Mainzer Brunnen bietet Trinkwasser

Die EU-Außenminister hatten sich Anfang März darauf geeinigt, Trinkwasser in Europa besser und leichter verfügbar zu machen. Um den Zugang zu Trinkwasser zu verbessern, sollen mehr öffentliche Trinkbrunnen und Wasserzapfstellen eingerichtet werden. In Mainz gibt es nach Angaben der Stadt bislang rund 60 öffentliche Brunnen - allerdings bietet nur der Brunnen am Rebstockplatz Trinkwasser. Künftig könnten es mehr sein.

"Das Thema ist seit dem letzten Sommer auf der Agenda." Michael Ebling (SPD), Mainzer Oberbürgermeister

Über mögliche Standorte sei man in Gesprächen mit den Stadtwerken. "Ich denke etwa an den Volkspark, den Goetheplatz", sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).

Hier gibt es kostenloses Trinkwasser zum Nachfüllen der eigenen Wasserflasche. Das zeigt dieser Aufkleber an. dpa Bildfunk picture alliance/Andreas Arnold/dpa

Rund 3.000 Euro pro Wasserspender

Trier ist bereits weiter: Die Stadt hat seit 2015 neun Schulen mit Wasserspendern ausgestattet - und es sollen noch mehr werden, wie ein Sprecher mitteilte. Auch im Rathaus, dem Kundenzentrum der Trierer Stadtwerke und am Wasserspielplatz auf dem Petrisberg stehen Wasserspender. Insbesondere letzterer werde im Sommer rege genutzt, teilte die Stadt mit.

Die Anschaffung eines Wasserspenders kostet nach Angaben der Stadt rund 3.000 Euro. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) lobte die Investition: "Die Wasserspender und öffentliche Trinkbrunnen sind eine gesunde Lösung zum Durstlöschen und ein Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz."

Koblenzer Trinkwasserbrunnen abgeschaltet

Auch in Koblenz sind öffentliche Wasserspender bereits ein Thema: Derzeit werde geprüft, ob solche Anlagen in städtischen Gebäuden wie dem Bürgeramt eingerichtet werden sollten, sagte ein Sprecher der Stadt. Bislang hatte Koblenz einen einzigen öffentlichen Trinkwasserbrunnen - inzwischen ist er abgeschaltet.

"Es wurde zu wenig Wasser entnommen", so der Stadtsprecher. Wegen der dürftigen Nutzung habe man nicht mehr garantieren können, dass das Trinkwasser frei von Keimen sei.

Im Kreis Mayen-Koblenz wirbt Andernach für sich als "essbare Stadt". Auf den städtischen Grünflächen wachsen essbare Pflanzen, die nach Angaben der Stadt von jedem geerntet werden dürfen. Den Durst stillen bislang zwei Trinkwasserbrunnen. Ab Juni sollen es dann drei Brunnen in der Stadt sein.

Zurückhaltung in Ludwigshafen

Keine weitere Brunnen oder Wasserspender sind dagegen in Ludwigshafen geplant. Nach Angaben der Stadt gibt es dort bislang zwei Trinkwasserbrunnen.

Die EU-Staaten sprachen sich außerdem dafür aus, die Bereitstellung von kostenlosem Leitungswasser in Restaurants und Kantinen zu fördern. Schon heute bieten viele Gastronomen kostenloses Trinkwasser an. In der Innenstadt von Trier gibt es nach Angaben der Stadt rund 30 Lokale, in denen man sich kostenlos Leitungswasser abfüllen kann.

Reizen Gäste Gratisangebot aus?

Auch im Raum Kaiserslautern gibt es zum Essen oft eine Karaffe mit Leitungswasser. "Es gibt hier viele Amerikaner, die sind das gewohnt", sagte Alf Schulz, der den Bremerhof in Kaiserslautern betreibt. Der Gastronom ist Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) in Rheinland-Pfalz.

"Aber wenn die Leute sonst nichts essen und trinken, dann wird es ein Problem." Alf Schulz, Dehoga-Vizepräsident

Er zieht freiwillige Lösungen neuen Gesetzen vor: "Jeder Kollege sollte für sich selbst entscheiden", sagte Schulz. Natürlich bekomme jeder, der frage, ein Glas Wasser.

Noch sind die Regelungen nicht in Kraft getreten. Zunächst müssen sich die Mitgliedsstaaten mit dem Europaparlament einigen. Die Verhandlungen sollen in der zweiten Jahreshälfte 2019 stattfinden.