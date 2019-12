Nach drei Jahrzehnten in Haft lässt Jens Söring die USA hinter sich. Dort wurde der 53-Jährige wegen Doppelmordes verurteilt. Er selbst beteuert seine Unschuld. In Deutschland wartet ein neues Leben auf ihn.

Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Deutsche Jens Söring ist auf dem Weg nach Deutschland. "In diesem Moment ist Jens in der Luft. Genauso frei wie die 300 Passagiere um ihn herum, die aus dem Urlaub kommen oder ihre Familien besucht haben", hieß es auf einem Twitter-Account, der von Mitgliedern des Freundeskreises des 53-Jährigen betrieben wird. Eine offizielle Bestätigung der US-Einwanderungsbehörde ICE, dass sich Söring an Bord des Fliegers befand und das Land verlassen habe, gab es zunächst nicht.

Söring reise mit einem Linienflug und habe die Maschine von United Airlines am Flughafen Washington/Dulles am Dienstag um 3.15 Uhr deutscher Zeit bestiegen, berichtete eine mitreisende Reporterin der RTL/ntv-Redaktion. Das Flugzeug wird gegen 11.20 Uhr am Frankfurter Flughafen erwartet.

Söring ist nicht begnadigt

Wegen Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom im Jahr 1985 war der Deutsche zu zwei Mal lebenslanger Haft verurteilt worden und hat fast 30 Jahre in US-amerikanischen Gefängnissen verbracht. Söring hatte die Morde zunächst gestanden, später aber das Geständnis widerrufen. Er beteuert bis heute seine Unschuld.

Im November entschied ein zuständiges Gremium im US-Bundesstaat Virginia, ihn auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. Begnadigt wurde er nicht. In Deutschland ist Söring ein freier Mann. In die USA darf er nie wieder einreisen.

Unterstützer empfangen ihn am Frankfurter Flughafen

Freunde und Unterstützer wollen den 53-Jährigen am Flughafen in Empfang nehmen. Söring will nach der Landung für ein kurzes Statement vor die Presse treten. Der Ex-Häftling will demnach nach seiner Ankunft in Deutschland erst einmal Urlaub machen und dann durch das Land reisen und seine Unterstützer besuchen. Ob Söring dann nach Bitburg kommt, sei offen. Dort lebt eine Frau, die sich über viele Jahre für seine Freilassung eingesetzt hat.

Festgenommen worden waren Söring und Haysom 1986 in Großbritannien. Dorthin waren sie geflüchtet, als sie wegen des Mordes unter Verdacht gerieten. Großbritannien stimmte der Auslieferung Sörings an die USA nur unter der Bedingung zu, dass die Todesstrafe nicht verhängt wird. Haysom wurde wegen Anstiftung zum Mord zu zwei Mal 45 Jahren Haft verurteilt. Der Fall erregte in den USA und international viel Aufmerksamkeit und polarisiert noch immer.