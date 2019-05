Wiesen und Blumen statt Schotter und Stein: Eine Reihe von Kommunen in Rheinland-Pfalz will Steingärten Einhalt gebieten. Sie haben dabei den Klima- und Naturschutz im Blick.

In Speyer sei beispielsweise im vergangenen Dezember eine neue Begrünungssatzung erlassen worden, die Steingärten verhindere, sagte eine Sprecherin der Stadt. "Sie kommt allerdings nur bei Neubauvorhaben zum Tragen. Ein Rückbau von Steingärten im Bestand lässt sich damit nicht erreichen."

In den umstrittenen Gärten werden Wiesen und Blumenbeete durch Schotter und Kies ersetzt und der Boden mit Folien versiegelt. Das gilt als schlecht für die Artenvielfalt und das Stadtklima.

Dauer 02:22 min Steingärten statt Naturgärten Immer mehr Menschen ersetzen Büsche und Bäume in Gärten oder Vorgärten durch Beton und Pflastersteine. Was vermeintlich pflegeleicht ist, schadet aber u.a. den Insekten. Video herunterladen (5,7 MB | MP4 )

Wie in Speyer sei eine Überarbeitung der Grünsatzung auch für Mainz geplant, kündigte Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) an. In der derzeitigen Satzung von 1983 heißt es: "Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke (...) sind nach Maßgabe dieser Satzung gärtnerisch anzulegen." Die Formulierung sei sehr vage, sagte Eder. Im Entwurf für die neue Grünsatzung sollen Schotterflächen künftig als gärtnerische Fläche ausgeschlossen und damit verhindert werden. Eine Abstimmung im Stadtrat sei für Ende 2019 geplant.

Verbot für Neubauten

Die Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler und Neustadt an der Weinstraße versuchen es auch mit Vorgaben in neuen Bebauungsplänen. "Bei Neubaugebieten verbieten wir heutzutage, Steingärten anzulegen", sagte ein Sprecher der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. "Die freie Fläche ist zu bepflanzen und gärtnerisch zu unterhalten." Beschwerden von Grundstückbesitzern dagegen gebe es nicht.

Für Umweltdezernentin Waltraud Blarr (Grüne) in Neustadt an der Weinstraße sind Verbote von Steingärten in Neubaugebieten auch ein legitimes Mittel. "Neustadt hat das Anliegen, die Biodiversität in allen Bereichen zu erhöhen. Daher darf auch der private Bereich nicht ausgelassen werden." Um die Verbreitung von Steingärten einzudämmen, setze die Stadt aber vor allem auf Informationsveranstaltungen, um Gartenbesitzern "die ökologischen, biologischen und klimatechnischen Vorteile begrünter Gärten aufzuzeigen".

"Steingärten bieten keinen Lebensraum für Bienen und Insekten." Ann-Sybil Kuckuk, Naturschutzbund Rheinland-Pfalz

Ann-Sybil Kuckuk vom Naturschutzbund Rheinland-Pfalz hält es für wichtig, nicht nur zu verbieten, sondern Gartenbesitzer vor allem wieder für bepflanzte Gärten zu begeistern. "Steingärten bieten nicht nur keinen Lebensraum für Bienen und Insekten, sie wirken sich durch die aufgeheizten Steine im Sommer auch noch negativ auf das Stadtklima aus."

Die Bürger anregen wollen auch Koblenz, Worms und Andernach. Verbote soll es nicht geben. Es gebe Aufklärungskampagnen und Informationsveranstaltungen, um die Bürger von grünen und bepflanzten Gärten zu überzeugen, sagte ein Sprecher der Stadt Worms. Denn Steingärten seien nur bedingt pflegeleicht und dauerhaft ästhetisch. "Im Laufe der Zeit sammeln sich Laub und Staub auf dem Steinbelag, es wachsen Moose und Flechten und später unerwünschte Wildkräuter, die von Hand entfernt werden müssen."

Kaiserslautern will selbst mehr Grünflächen schaffen

In Andernach hätten bei einem städtischen Wettbewerb für den schönsten natürlichen Vorgarten Gartenbesitzer gewonnen, die sich bewusst gegen die umweltschädlichen Schottergärten entschieden hätten, berichtete ein Stadtsprecher.

In Kaiserslautern gibt es auch kein Verbot für private Haus- und Gartenbesitzer. Die Stadt selbst wolle künftig mehr Flächen entsiegeln und Grünflächen schaffen, sagte ein Sprecher. Als Beispiele nannte er Baulücken, Brachflächen und Schulhöfe.