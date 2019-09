per Mail teilen

Trockenheit und Borkenkäfer haben dem Wald stark zugesetzt, darum hat Bundesagrarministerin Klöckner (CDU) zum Waldgipfel geladen. So wird in Rheinland-Pfalz der Wald fit für die Zukunft gemacht.

Die Wiederbewaldung in Rheinland-Pfalz erfolgt nach Angaben des Landesumweltministeriums überwiegend durch Naturverjüngung, das heißt dass sich neue Pflanzen auf natürlichem Wege durch Samen und Eicheln entwickeln. Weil es aber im letzten Jahr so anhaltend trocken gewesen sei, hätte eine Wiederaufforstung nur im geringen Umfang durchgeführt werden können.

Dauer 6:00 min Sendezeit 22:00 Uhr Sender SWR Fernsehen Dürre, Stürme und Borkenkäfer Wer derzeit in den Wald geht, merkt vielerorts in Deutschland: Unser Wald stirbt. Schuld sind die Auswirkungen des Klimawandels. Der Hitzestress macht die Bäume anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Eine Bestandaufnahme.

Jungpflanzen sind Ausnahme

Junge Bäumen würden überwiegend ergänzend gepflanzt, um zum Beispiel die Vielfalt zu erhöhen und seien die Ausnahme. Seit vielen Jahrzehnten spiele dabei in Rheinland-Pfalz die Douglasie eine gewisse Rolle und am östlichen Rand des Pfälzerwaldes die Edelkastanie, sagt Hans-Peter Ehrhart von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) in Trippstadt. Doch auch bei ihnen gebe es Probleme mit Insekten wie der Gallmücke oder Pilzen. Weitere Arten, die erforscht würden, seien die Pflaumeneiche, die Baumhasel, die Zeder oder die Schwarzkiefer.

"Es gibt kaum eine Baumart, die keinen Gegenspieler hat." Hans-Peter Ehrhart, Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF)

Waldgipfel - mehr Geld vom Bund gefordert

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hatte mehrfach betont, dass sie die Zuständigkeit für den kommunalen Wald und beim Privatforst in erster Linie beim Bund sieht. Sie forderte mehr Geld aus Berlin.

Eine Forderung, die auch andere Teilnehmer des Waldgipfels erheben werden, der am Mittwoch unter Leitung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin stattfindet. Wirtschaft und Verbände kommen zusammen, um Beschlüsse zum Schutz der deutschen Wälder zu fassen, die durch Dürre und Schädlinge geschwächt sind. Bäume können große Beiträge zum Klimaschutz leisten, unter anderem binden sie das am Aufheizen der Erde beteiligte Kohlendioxid (CO2).

Blick auf den Pfälzerwald: Mehr als 42 Prozent der Fläche von Rheinland-Pfalz sind von Wald bedeckt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

"Bitte keine Experimente mit Baumarten, die wir gar nicht kennen", warnt dagegen Bestseller-Autor Peter Wohlleben, der lange das Forstrevier Hümmel im Landkreis Ahrweiler geleitet hat. Er hält zum Beispiel wenig von der Douglasie und wirbt eher für eine heimische Vielfalt mit zum Beispiel Hainbuche und Feldahorn.

Dauer 2:54 min Peter Wohlleben: "Deutschlands Wälder aufforsten" Peter Wohlleben: "Deutschlands Wälder aufforsten" Audio herunterladen (2,6 MB | MP3)

3,5 Millionen Euro für Waldbesitzer im Land

Angesichts der immensen Waldschäden wegen des Dürresommers 2018 hatte die rot-gelb-grüne Landesregierung im Mai Gemeinden, Kreisen und privaten Besitzern 3,5 Millionen Euro in diesem und im nächsten Jahr zusätzlich zugesagt. Kommunen und Privatbesitzer verpflichten sich im Gegenzug dazu, den Wald durch eine nachhaltige Forstwirtschaft anpassungsfähiger zu machen. Für den Ausgleich von wirtschaftlichen Schäden im Staatswald sind jährlich sieben Millionen Euro im Landeshaushalt vorgesehen.

Die oppositionelle CDU hatte ein Aufforstungsprogramm von "vier Millionen Bäumen für vier Millionen Rheinland-Pfälzer" gefordert. Der Vorstoß gehe an den eigentlichen Problemen des Waldes wie Dürre und Hitze vorbei, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) im August in einer Landtagsdebatte. "Es nutzt nichts, Bäume zu pflanzen, wenn sie in der Trockenheit eingehen."