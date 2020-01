Im Kampf gegen eine Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest wird Rheinland-Pfalz weitere 60 Kilometer Elektrozaun kaufen. Das kündigte Umweltministerin Höfken (Grüne) an.

Außerdem sollten 40 Kilometer an festem Zaun erworben werden, so Ulrike Höfken am Mittwoch in Mainz. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Land mit den ersten 30 Kilometern Elektrozaun gerüstet. Die Zäune können bei einem Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) im Land das betroffene Gebiet abgrenzen. Außerdem könnten sie bei Bedarf auch an der Grenze zu Belgien aufgebaut werden, wo es schon einen ASP-Ausbruch gegeben hatte.

Dauer 2:16 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Maßnahmen gegen die Schweinepest Noch gibt es in Rheinland-Pfalz keinen Fall von Afrikanischer Schweinepest. Doch das Umweltministerium bereitet sich auf den Ernstfall vor. So sollen etwa noch weitere mobile Zäune gekauft werden. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

Tierseuchenkasse: Mehr Wildschweine schießen

Der Vorsitzende der Tierseuchenkasse in Rheinland-Pfalz, Uwe Bißbort, sprach sich dafür aus, den Bestand an Wildschweinen, die die ASP einschleppen könnten, zum Schutz der Nutztierbestände deutlich zu reduzieren. Biologen sprächen von einem optimalen "Zielbestand" von zwei Wildschweinen pro 100 Hektar. In Rheinland-Pfalz seien es 15 bis 25 Tiere pro 100 Hektar, so Bißbort, der selbst Schweine in einem Betrieb in Pirmasens hält.

Schweinezüchter Uwe Bißbort aus Pirmasens hat mehr als 700 Schweine in seinem Stall. SWR

In Rheinland-Pfalz gibt es seit 2013 ein Monitoring zur ASP. Seit 2018 bekommen Jäger eine Prämie in Höhe von 50 Euro, wenn sie Proben von Wildkadavern nehmen. Die Schonzeit für Wildschweine wurde aufgehoben, auch das Verbot künstlicher Lichtquellen bei der Nachtjagd.

Noch kein Schweinepest-Fall in Rheinland-Pfalz

Bisher ist in Rheinland-Pfalz noch kein Schwein an der Seuche erkrankt. Zuletzt waren jedoch Fälle im benachbarten Belgien bekannt geworden. "Es ist das oberstes Ziel, eine Einschleppung der ASP in die hiesige Hausschwein- und Wildschweinpopulation zu verhindern", so Höfken.

Was macht die Tierseuchenkasse? Wenn in Rheinland-Pfalz ein landwirtschaftlicher Betrieb vom Ausbruch einer Tierseuche in seinem Bestand betroffen ist, kann er von der bei der Landwirtschaftskammer in Bad Kreuznach sitzenden Tierseuchenkasse entschädigt werden. Es werde dann der aktuelle Tierwert ermittelt und entsprechend ersetzt, erklärt der Vorsitzende der Tierseuchenkasse, Uwe Bißbort. Getrennt geführt werden Kassen für Rinder, Schweine, Pferde, Schafe, Ziegen und Bienen. Die Höhe des Betrags richtet sich danach, wie viel Entschädigungen bei der jeweiligen Tierart zuletzt geflossen sind. Ein Schweinebetrieb muss beispielsweise pauschal zehn Euro pro Jahr zahlen, unabhängig von der Tierzahl. Das ist auch der Mindestbetrag. Bei Rindern sind es dagegen sechs Euro pro Tier.

Luxemburg hat aufgrund der nachgewiesenen Fälle in Belgien einen Zaun an der Grenze zum Nachbarland errichtet. Höfken zufolge ist solch eine Maßnahme in Rheinland-Pfalz aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Im Saarland gibt es einen auf Kadaver von Wildschweinen spezialisierten Suchhund.