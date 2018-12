In Rheinland-Pfalz fordern nach SWR-Recherchen immer mehr Polizisten, die beleidigt oder angegriffen wurden, außergerichtlich Schmerzensgeld oder Schadenersatz ein.



Nach SWR-Recherchen hat die Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz (GdP) in diesem Jahr von fast 800 Personen entsprechende Zahlungen verlangt - im Auftrag von Mitgliedern. Die Zahl ist damit doppelt so hoch wie vor zwei Jahren. Ein Grund ist offenbar, dass sich viele Polizisten von der Justiz im Stich gelassen fühlen. In etwa der Hälfte der Fälle wurden die Zahlungen laut GdP anstandslos geleistet.

Koblenzer Polizisten forderten Bargeld

In einem Einzelfall hatten zwei Beamte aus Koblenz direkt auf der Dienststelle jeweils 400 Euro in bar kassiert, nachdem sie bei einer Kontrolle im Mai von einem Mann leicht verletzt worden waren. Später suchten die beiden Beamten in Uniform den Mann zu Hause auf, kassierten schließlich auf der Dienststelle jeweils 400 Euro in bar als Entschädigung. Gegen die beiden Polizisten hat das Polizeipräsidium Koblenz jetzt Disziplinarverfahren eingeleitet, weil sie private und dienstliche Angelegenheiten vermischt hätten.

Auch die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte in dem Fall wegen des "Verdachts der Nötigung" ermittelt. Das Verfahren sei jedoch eingestellt worden, da nicht nachzuweisen gewesen sei, dass die Beamten "den 28-jährigen Mann mit Gewalt oder durch Drohung" zu der Geldzahlung veranlasst hätten - so die Staatsanwaltschaft in einer Stellungnahme.

GdP kritisiert die Justiz

In einem internen Papier aus dem Jahr 2017, das dem SWR exklusiv vorliegt, kritisiert die GdP in diesem Zusammenhang die Justiz. Diese tendiere in Strafverfahren, in denen auch Schmerzensgeldansprüche von Polizisten geregelt werden können, zu einer "Entpersönlichung von Polizeibeamten als Amtswalter". Weiter heißt es: "Provokante Hypothese: Staatsanwaltschaften und Gerichte wollen diese Verfahren gerade von Polizeibeamten nicht".

Viele Gerichte sähen Beleidigungen und Angriffe auf Polizeibeamte als "Berufsrisiko", sagt auch die GdP-Landesvorsitzende Sabrina Kunz.

Ministerium hat Verfahrensregeln verschärft

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat inzwischen verschärfte Regeln eingeführt, wie mit Entschädigungsforderungen zu verfahren ist. In einem internen Merkblatt heißt es unter anderem, Beamte sollten Ansprüche nicht durch persönliches Aufsuchen von Bürgern und Barzahlungen durchsetzen. Die Polizei könnte dadurch womöglich Ansehen verlieren. Zudem könnte eine "straf- oder disziplinarrechtliche Relevanz" entstehen.