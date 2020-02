Lkw, die über Nacht an Einfahrten zu Raststätten parken – eine häufige Unfallursache. Das soll sich ab heute mit der neuen Parkleitsystem-App ändern. Sie zeigt den Fahrern, an welchem nahegelegenen Rastplatz noch Parkplätze zur Verfügung stehen. Getestet wird das System an den Parkmöglichkeiten entlang der A 61. mehr...