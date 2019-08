Die Polizei hat hunderte gestohlene Gegenstände in einem Schrebergarten in Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) und in einer Wohnung in Ludwigshafen gefunden. Die Durchsuchung habe schon im Mai stattgefunden, aus ermittlungstaktischen Gründen sei der Fall erst jetzt öffentlich gemacht worden. Es wurden Handys, Schmuck, Navigationsgeräte sowie Haushaltsgegenstände wie Wasserkocher und Rasenmäher gefunden. Die knapp 600 Gegenstände sollen aus Diebeszügen stammen. Drei Männer werden verdächtigt, sie befinden sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß, da kein ausreichender Haftgrund vorliegt.