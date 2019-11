per Mail teilen

Joachim Paul hat den Verzicht auf seine Kandidatur um den AfD-Landesvorsitz erklärt. Paul soll für eine NPD-nahe Zeitschrift geschrieben haben. Den Verdacht hatten SWR-Recherchen erhärtet.

Stattdessen lässt Paul dem Landtagsabgeordneten Michael Frisch den Vortritt. Der Rückzug sei in enger Absprache mit Frisch gefallen, sagte Paul am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Er verzichte explizit zugunsten Frischs.

Der 49-jährige Paul nannte keine Details für seinen Entschluss und sagte: "Da stehen mehrere Überlegungen im Raum." Er werde aber beim Parteitag in Bingen am Samstag für den Landesvorstand kandidieren.

Damit dürfte alles auf den 62-jährigen Frisch als Nachfolger des bisherigen Landeschefs Uwe Junge hinauslaufen. Junge kandidiert Ende November für den Bundesvorstand seiner Partei.

Paul soll für NPD-nahe Zeitung geschrieben haben

Vizechef Paul war bislang einziger Kandidat. Nach dem Verdacht, er habe 2011 für eine NPD-nahe Zeitschrift geschrieben, war seine Glaubwürdigkeit auch in der Partei erschüttert. SWR-Recherchen hatten diesen Verdacht vergangene Woche erhärtet und Paul entkräftete die Vorwürfe bisher nicht.

Am Dienstag war er deshalb als Vorsitzender des Medienausschusses im Landtag abgewählt worden - ein bisher einmaliger Vorgang in der Geschichte des Parlaments.

Frisch konservativ, aber nicht radikal

Michael Frisch ist wie Junge und Paul Teil der Landtagsfraktion. Er ist gelernter Lehrer. Im Landtag ist er für Familienpolitik und Bildung zuständig. Seine Positionen gelten als konservativ, aber nicht radikal. In der Partei ist er momentan noch zweiter Stellvertreter.

"Joachim Paul hat seine Kandidatur zurückgezogen, um so Schaden von der AfD abzuwenden. Damit hat er seine persönlichen Ambitionen hinter das Wohl der Partei gestellt. Diese Entscheidung nötigt uns allen höchsten Respekt ab", sagte Frisch in einer ersten Reaktion.