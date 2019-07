Sie fahren mit dem Auto vor und pflücken Aprikosen und Kirschen oder Weinblätter gleich kiloweise ab. Doch die Obst-Bauern und Winzer wehren sich zunehmend gegen die dreisten Diebe. Dabei kann man auch legal selbst pflücken.

"Obstklau ist ein permanentes Thema", sagte Andreas Köhr, Pressesprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd. Vor allem Aprikosen, Kirschen und Zwetschgen würden immer wieder im großen Stil gestohlen. "Da werden ganze Autoladungen weggefahren", so Köhr.

Auch Ludwig Schmitt, der zusammen mit seinem Sohn und seiner Frau einen großen Obst- und Spargelbetrieb im Mainzer Stadtteil Finthen betreibt, kennt das Problem nur zu gut. Teilweise würden "ganze Familien-Clans" in die Plantagen einfallen, berichtet Schmitt im Gespräch mit SWR Aktuell Online Rheinland-Pfalz. Welche Dimension das Ganze hat, zeigt ein Fall aus dem vergangenen Sommer: Da verhinderte die Polizei den Abtransport von 120 Kilo Mirabellen und 15 Kilo Kirschen.

"Wir wollen keine Zäune"

Die Höhe des Schadens zu beziffern, ist nicht immer einfach. Im Jahr 2017 registrierte die Mainzer Polizei 13 Obstdiebstähle mit einem Gesamtschaden von 2.300 Euro. Ein Jahr später wurden diese Zahlen bereits nach einem Monat übertroffen. Wertvolle Anlagen mit Aprikosen, Süßkirschen oder Nektarinen sind inzwischen teilweise eingezäunt. "Aber grundsätzlich wollen wir keine Zäune", sagt Schmitt, der mit seiner Familie 85 Hektar bewirtschaftet. Diese würden nur Rehen und Hasen das Leben schwer machen.

Polizei fährt Streife

Gemeinsam mit der Polizei haben die Mainzer Obstbauern ein Konzept gegen den Ernte-Klau erarbeitet. Dazu zählt unter anderem ein vereinfachtes Formular für Diebstahlsanzeigen und regelmäßige Streifenfahrten entlang der Obstfelder. Dies zeige bereits Wirkung, sagt Schmitt. Immer häufiger würden Diebe nun angezeigt. Er bemängelt aber, dass die Staatsanwaltschaft die Fälle häufig wegen der geringen Schadenshöhe wieder einstellt.

Der Obstdiebstahl müsse konsequent verfolgt werden, fordert er. "Wenn der heimische Obstanbau erhalten bleiben soll, muss er auch geschützt werden", so Schmitt.

Auch Fallobst darf nicht einfach mitgenommen werden SWR Daniel Brusch

Kein Kavaliersdelikt

Da es den "Mundraub" als Kavaliersdelikt schon seit Mitte der Siebziger Jahre nicht mehr gibt, wird der Obst-Klau als Diebstahl geahndet. Das gilt übrigens auch für Fallobst. Auch hier kann man sich nicht einfach bedienen, weil Fallobst von Äpfeln oder Zwetschgen oft von Saftproduzenten und Brennereien verwertet wird.

Dauer 4:50 min Gut zu Wissen Obstklau Obstklau ist kein Kavaliersdelikt sondern Diebstahl.

Obst ernten - legal und kostenlos

Wer als Spaziergänger mal ein paar Trauben oder Kirschen nascht, wird wohl eher selten mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Zumal viele Gemeinden und Städte Obst- und Nussbäume besitzen, von denen legal und kostenlos geerntet werden darf. So sind etwa in Neustadt an der Weinstraße bis zu 4.000 Obstbäume in öffentlichem Besitz.



In Andernach gibt es seit 2010 das Konzept "Essbare Stadt" für Obst oder Gemüse. In Zweibrücken können die Bürger Patenschaften für die Pflege von Streuobstwiesen übernehmen und die Früchte ernten. Gute Tipps, wo man kostenlos und legal ernten darf, gibt die Internetseite mundraub.org. Hier kann man auf einer Deutschlandkarte nach Obstbäumen, Sträuchern und Kräutern suchen, die abgeerntet werden dürfen.