In Rheinland-Pfalz sind acht von zehn Bäumen krank. Das steht im neuen Waldzustandsbericht der Forstministerin. Sie spricht von einem "besorgniserregenden Gesundheitszustand".

Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat in Ober-Olm bei Mainz den Waldzustandsbericht vorgestellt. Demnach ist ein großer Teil der Bäume in Rheinland-Pfalz krank oder abgestorben. Der Borkenkäfer sei eine der Ursachen für den schlechten Gesundheitszustand.

Bäume durch Wassermangel geschwächt

Im Bericht steht, dass 82 Prozent der Bäume krank seien. Noch nie zuvor seien so viele Bäume abgestorben. Vor allem die langanhaltende Dürre in diesem und im Vorjahr seien der Grund für den schlechten Waldzustand. Die Bäume seien durch den Wassermangel geschwächt und dadurch können Schädlinge sie leichter befallen.

Höfken mahnte, dass Deutschland, Europa und die großen Industrieländer eine Hauptverantwortung für effektiven Klimaschutz tragen würden. Sie fügte hinzu:

"Ich bitte alle, angesichts dieser Naturzerstörung durch die Klimaveränderung den Ausbau der Erneuerbaren Energien aktiv zu unterstützen." Forstministerin Ulrike Höfken

Unter den Folgen der Klimakrise leide der Wald massiv. Erschwerend kommt hinzu, dass kranke Bäume weniger klimaschädliches CO2 binden können und so die Klimaerwärmung beschleunigt. Höfken sagte, "wenn der Wald leidet, schadet das auch dem Klima."

Walderhebung im Sommer

Der Bericht enthält die Ergebnisse der Walderhebung im Sommer. Forstleute erfassten an ausgewählten Orten in ganz Rheinland-Pfalz den Zustand der Wälder.

Das zweite trockene Jahr in Folge hat die Sorge um den Zustand der Wälder in Rheinland-Pfalz verschärft. Neben den Schäden in der Holzvermarktung - vor allem aufgrund von Käferbefall - steht dabei vor allem die Gefährdung der Wälder in ihrer Bedeutung für Klimaschutz, Artenvielfalt und Erholung im Zentrum.