Der Abwahlantrag der AfD-Abgeordneten Bublies-Leifert gegen Fraktionschef Junge ist abgelehnt worden. Sie trat daraufhin aus der Fraktion aus.

Zehn Fraktionsmitglieder stimmten am Mittwoch gegen den Antrag von Gabriele Bublies-Leifert. Eine Person wählte dafür, zwei Abgeordnete waren zur Abstimmung nicht da.

Die AfD-Abgeordnete aus dem Kreis Birkenfeld hatte Fraktionschef Uwe Junge vorgeworfen, dass dieser zu wenig für die Aufklärung rechtsextremer Vorwürfe tue. Junge sprach am Mittwoch im Anschluss an die Abstimmung von einem Vertrauensbeweis der Fraktion.

Fraktionsaustritt angekündigt

Nach ihrer Abstimmungsniederlage verließ Bublies-Leifert die Fraktion. Das hatte sie im Falle eines Scheiterns ihres Antrags bereits angekündigt. Das Festhalten an Junge sei für sie inakzeptabel, sagte Bublies-Leifert. "Selbstverständlich werde ich als fraktionslose Abgeordnete weiterhin für die AfD dem Landtag angehören und natürlich Mitglied in der AfD bleiben."

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Jan Bollinger, begrüßte den Rückzug. Bublies-Leifert habe Anschuldigungen konstruiert, daher habe die Fraktion keinen Grund gesehen, Junge das Vertrauen zu entziehen.

Bublies-Leifert und Junge waren schon mehrfach aneinander geraten. Unter anderem hatte sie einen Tweet Junges zur Ernennung von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zur Verteidigungsministerin kritisiert. Sie warf ihm auch vor, einen ehemaligen NPD- Kommunalpolitiker beschäftigt zu haben und zu wenig für die Aufklärung rechtsextremer Vorwürfe in den eigenen Reihen zu tun. Junge hatte dies zurückgewiesen und als "aus der Luft gegriffen" bezeichnet.

Junge erwägt für den AfD-Bundesvorstand zu kandidieren

Am Dienstag war bekannt geworden, dass der rheinland-pfälzische AfD-Vorsitzende auch einen Wechsel in den Bundesvorstand in Erwägung zieht. Junge sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Wahrscheinlichkeit, dass ich für den Bundesvorstand kandidiere, ist ziemlich hoch." Der Bundesparteitag ist Ende November geplant. Ob er dann Landes- und Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalz bleibe, sei noch offen, so Junge.

Mit dem Austritt Bublies-Leiferts verkleinert sich die AfD-Fraktion in dieser Legislaturperiode bereits zum zweiten Mal. Im September 2018 war der Abgeordnete Jens Ahnemüller ausgeschlossen worden. Als Grund wurden Kontakte zur rechtsextremen NPD angegeben.