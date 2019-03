Rheinland-Pfalz hat die Abschiebequote in den vergangenen Jahren so stark erhöht wie kein anderes Bundesland. Das Land liegt damit im Ländervergleich erstmals auf Platz zwei, was Abschiebungen angeht.

Das hat der Initiativausschuss für Migrationspolitik ausgerechnet - ein Netzwerk der Flüchtlingsinitiativen im Land. Vor vier Jahren stand Rheinland-Pfalz nach Berechnungen des Netzwerks auf dem vorletzten Platz aller Bundesländer, was die Abschiebequote angeht. Inzwischen schiebt nur Nordrhein-Westfalen im Verhältnis mehr ab. 2015 wurden aus Rheinland-Pfalz knapp 500 abgelehnte Asylbewerber abgeschoben, 2018 waren es dreimal so viele.

Die Berechnung der Quote ist komplex und setzt die aufgenommen Asybewerber in Relation zu den Abschiebungen, aufgeschlüsselt nach Bundesland.

So berechnet sich die Abschiebequote Die Abschiebequote ist der Quotient aus dem Anteil eines Bundeslandes an insgesamt durchgeführten Abschiebungen in Deutschland geteilt durch den Königsteiner Schlüssel.* Am Beispiel Rheinland-Pfalz: 2015 2,38 % : 4,83 % = 0,493 (Platz 15 im Ländervergleich) 2018 6,27 % : 4,82 % = 1,301 (Platz 2 im Ländervergleich) *Der Königsteiner Schlüssel legt fest, wie viele Asylsuchende ein Bundesland aufnehmen muss. Dies richtet sich nach Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl. Die Quote wird jährlich neu ermittelt. Für Rheinland-Pfalz liegt sie in der Regel um die 5 %. Von den Asylsuchenden, die in Deutschland ankommen, wurden vergangenes Jahr 4,82 % in Rheinland-Pfalz aufgenommen.

Warum ist die Quote gestiegen?

Das grün-geführte Integrationsministerium nennt als einen Grund für die gestiegene Abschiebequote, dass es mehr Abschiebungen in EU-Staaten gebe, nämlich in die, in denen die Asylbewerber als erstes europäischen Boden betreten haben (sogenanntes Dublin-System). Die Flüchtlingsinitiativen halten dagegen: Solche Dublin-Abschiebungen seien in allen Bundesländern gestiegen.

Das Integrationsministerium argumentiert weiter, es habe vor ein paar Jahren noch viele abgelehnte Asylbewerber gegeben, die man zur freiwilligen Ausreise bewegen konnte. Das habe sich geändert. Inzwischen bleibe immer häufiger nur noch die Abschiebung.

Aus Sicht des Initiativausschusses für Migrationspolitik ist auch diese Argumentation nicht schlüssig. Dieses Phänomen gebe es ebenfalls in allen Bundesländern. Insofern liefere das Integrationsministerium hier keine plausible Antwort für den deutlichen Anstieg der Abschiebungen im Verhältnis zu den anderen Bundesländern.

Schärferes Vorgehen bei Abschiebungen?

Der wahre Grund sei vielmehr, dass die Landesregierung die Gangart bei Abschiebungen verschärft habe, nachdem ihr die Opposition jahrelang vorgeworfen hatte, hier nicht konsequent genug zu sein. Sogar der oberste Richter im Land hatte sich vergangenes Jahr eingeschaltet und dem Integrationsministerium vorgeworfen, gerichtliche Entscheidungen zu Abschiebungen nicht zu akzeptieren. Die Flüchtlingsorganisationen mutmaßen, dass die Landesregierung diesem Druck nachgegeben hat.

Humanitäre Flüchtlingspolitik oder nicht?

Allerdings passe ein Spitzenplatz bei Abschiebungen nicht mit dem Anspruch des Landes an eine humanitäre Flüchtlingspolitik zusammen, sagen die Flüchtlingsinitiativen weiter. "Wir stellen in der letzten Zeit vermehrt fest, dass zuständige Behörden in Rheinland-Pfalz das Vollzugsinteresse über die humanitären Aspekte eines Einzelfalls stellen," sagt Torsten Jäger vom Initiativausschuss für Migrationspolitik. Er kritisiert, dass es beispielsweise auch Abschiebungen aus Krankenhäusern gegeben hat.

Das Ministerium erwidert, dass Rheinland-Pfalz vor allem auf freiwillige Ausreise setze. Die habe Priorität. Auch wenn mehr Menschen abgeschoben würden, stehe man weiterhin für eine humane Flüchtlingspolitik. Das erkenne man unter anderem daran, dass das Integrationsministerium Sprachkurse für Menschen bezahle, denen die Integrationskurse des Bundes nicht offen stünden. Auch in die psychosoziale Versorgung von Flüchtlingen investiert das Integrationsministerium.

Dazu heißt es von Torsten Jäger: "Man kann einer Frau, die nachts aus dem Krankenhaus geholt und abgeschoben wird, nicht 'entschuldigend' hinterherrufen, dass man ansonsten durchaus eine 'humanitäre Flüchtlingspolitik' betreibt und sich für ein umfassendes Einwanderungsgesetz einsetzt."