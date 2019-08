Zufriedene Veranstalter, glückliche Besucher und jede Menge Müll

Auf dem Festival "New Horizons" auf dem Nürburgring gab es am Wochenende 160 DJs, spektakuläre Lichtinstallationen und aufwändige Bühnen. Seit Donnerstag haben dort gut 80.000 Fans elektronischer Musik gefeiert. Und für viele von ihnen ging es am Sonntag aus der Eifel wieder nach Hause.