42.000 Kilometer Stau gab es laut ADAC im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz. Das Land bewegt sich damit bundesweit im Mittelfeld. Ein Tag sticht allerdings besonders heraus.

In seiner Staubilanz 2018 hat der ADAC einen Rekord von rund 745.000 Staus auf deutschen Autobahnen registriert. Im Schnitt gab es demnach mehr als 2.000 Staus pro Tag. Das sind knapp drei Prozent mehr als im Jahr davor. Auch die Staulängen nahmen laut dem Bericht zu. Sie wuchsen um rund fünf Prozent und ergaben zusammen etwa eine Strecke von mehr als 1,5 Millionen Kilometern. Der Stau würde damit 38 Mal um die Erde reichen.

Rheinland-Pfalz landet mit etwas mehr als 42.000 Kilometern im bundesweiten Stau-Ranking auf Platz sieben. Zum Vergleich: Spitzenreiter Nordrhein-Westfalen kommt auf mehr als die zehnfache Stau-Gesamtlänge.

Für fast tägliche Staus in Rheinland-Pfalz sorgen vor allem Dauerbaustellen wie die Sanierung der Rheinbrücke in Karlsruhe oder das ewige Nadelöhr der Rhein-Main-Region, die Schiersteiner Brücke. Um den Verkehr besser steuern zu können, sammelt das Landesverkehrsministerium seit einigen Monaten alle Baustellendaten digital auf einem zentralen Server.

Am schlimmsten wars im Juni

Der staureichste Tag des Jahres 2018 war Donnerstag, 28. Juni. An diesem Tag vermischte sich der Berufs- mit dem Reiseverkehr. In Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt starteten die Sommerferien, in Rheinland-Pfalz hatten sie drei Tage zuvor begonnen. Der Verkehr staute sich auf insgesamt 13.000 Kilometern - an einem einzigen Tag. Die Auswirkungen waren in ganz Rheinland-Pfalz zu spüren. Auch bundesweit war übrigens im Juni am meisten los auf den Straßen, ebenso im Oktober und November.